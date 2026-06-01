Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε με πλειοψηφία 2-1 τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά του διορισμού του Ρόμαν Γκόφμαν στη θέση του επικεφαλής της Μοσάντ, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι ηθικής τάξης που να καθιστούν ακατάλληλη την ανάληψη του ανώτατου αξιώματος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Γκόφμαν ως αρχηγού της Μοσάντ μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας απέρριψε τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί σχετικά με την καταλληλότητά του.

Στο σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν προβληματικοί χειρισμοί σε ένα αμφιλεγόμενο περιστατικό το 2022, όταν ο Γκόφμαν υπηρετούσε ως διοικητής της 210ής Μεραρχίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Ωστόσο, έκριναν ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την ηθική του ακεραιότητα ή να δικαιολογούν τον αποκλεισμό του από την ηγεσία της Μοσάντ.

Παράλληλα, το δικαστήριο εξέτασε τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή Συμβουλευτικού Ελέγχου Ανώτερων Διορισμών, η οποία είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της τοποθέτησής του. Αν και στην απόφαση επισημαίνεται ότι η εξέταση της υποψηφιότητας δεν πραγματοποιήθηκε με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αδυναμίες της διαδικασίας δεν ήταν τόσο σοβαρές ή ουσιώδεις ώστε να δικαιολογούν την ακύρωση του διορισμού.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε η δικαστής Δάφνη Μπαράκ-Ερέζ, η οποία μειοψήφησε, υποστηρίζοντας ότι η επιτροπή όφειλε να επανεξετάσει διεξοδικότερα τον τρόπο με τον οποίο ο Γκόφμαν διαχειρίστηκε το επίμαχο περιστατικό. Κατά την άποψή της, το ζήτημα απαιτούσε πιο ενδελεχή αξιολόγηση πριν από την οριστική επικύρωση του διορισμού.

Μετά την απόρριψη των προσφυγών, δεν υφίσταται πλέον κανένα νομικό εμπόδιο για την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Ρόμαν Γκόφμαν αναμένεται να αναλάβει επισήμως τη διοίκηση της Μοσάντ την Τρίτη (02.06.2026).

Ποιος είναι ο 49χρονος Ρόμαν Γκόφμαν

Ο Ρόμαν Γκόφμαν, 49 ετών, γεννημένος στη Λευκορωσία, μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 14 ετών. Υπηρέτησε για πάνω από τρεις δεκαετίες στο τεθωρακισμένο σώμα των IDF, σε θέσεις πρώτης γραμμής και διοίκησης.

Τραυματίστηκε σοβαρά στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση της Χαμάς, και έκτοτε αποτελεί τον βασικό στρατιωτικό σύμβουλο του Νετανιάχου, με συμμετοχή στις κρίσιμες αποφάσεις για Γάζα, Λίβανο, Συρία και Ιράν.

Η επιλογή του για την ηγεσία της Μοσάντ θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς παραδοσιακά οι επικεφαλής της προέρχονται από το εσωτερικό και όχι από τον στρατό.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την εμπειρία του σε ζητήματα κατασκοπείας και μυστικών επιχειρήσεων. Ο βετεράνος αναλυτής Άμιρ Ορέν σημείωσε ότι ο Γκόφμαν δεν διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτείται για την ηγεσία της Μοσάντ, η οποία περιλαμβάνει πολυετή εμπειρία σε πληροφορίες και διεθνείς συνεργασίες.

Άλλοι, πιο επικριτικοί, αποδίδουν την επιλογή του πρωθυπουργού Νετανιάχου σε κριτήρια πολιτικής εμπιστοσύνης και όχι αποκλειστικά επαγγελματικής επάρκειας.

Η τοποθέτηση του Γκόφμαν εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη της ισραηλινής ασφάλειας μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, που θεωρούνται η σοβαρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας.

Έκτοτε, σειρά κορυφαίων αξιωματούχων έχουν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, ενώ αναμένεται η επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της Μοσάντ.