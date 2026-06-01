Ενδιαφέροντα ευρήματα και σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση του Ιουνίου από την Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24, καθώς η εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών φαίνεται να επηρεάζει τις ισορροπίες.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία συγκεντρώνει 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με ποσοστό 10,5%, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν τεσσάρων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Μεταβολές καταγράφονται και στα ποσοστά άλλων κομμάτων, με την Πλεύση Ελευθερίας να διαμορφώνεται στο 5%, σημειώνοντας πτώση 3,2 μονάδων, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 5,9%, παρουσιάζοντας απώλειες 3,5 μονάδων.

Το ΚΚΕ έχει ένα ποσοστό 6,5% ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο απίστευτα χαμηλό του 1,7%.

Η μέτρηση αποτυπώνει τις πρώτες επιπτώσεις που φαίνεται να έχει στο δημοσκοπικό τοπίο η είσοδος των νέων πολιτικών σχηματισμών, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κ. Μητσοτάκης (28.9% στην προηγούμενη μέτρηση). Με το καληπέρα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος με 13.2% (από 9.9%). Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού με 7,7% (από 5.1%), ενώ πέφτει κι άλλο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 5,8% στο 4,8%. Ακολουθούν Ζ. Κωνσταντοπούλου 3.8% ( 5.8%) , Κ. Βελόπουλος 3.7% (6%) κ.λ.π

Επίσης το 56.6% απαντά ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίζει με γνώμονα να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 33,5% για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 9.9% δεν απάντησε. Τα υψηλότερα ποσοστά που επιλέγουν σταθερότητα είναι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ με 78.5%, του ΠΑΣΟΚ με 62% και του ΣΥΡΙΖΑ με 50.8%. Από την άλλη τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ της διαμαρτυρίας βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Κ.Κ.Ε με 55.7%, της Λύσης με 50% και της Πλεύσης με 48%.