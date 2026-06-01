Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με θύμα μία 39χρονη γυναίκα και κατηγορούμενο τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, δίνοντας παράλληλα τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε η οικογένεια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ τους.

«Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα από πάνω μου με ένα μαχαίρι. Τσακωθήκαμε. Της άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα. Δεν το είχα σχεδιάσει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ, οι Αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη αυτή την εκδοχή, καθώς ο 41χρονος δεν φέρεται να έχει αμυντικά τραύματα. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο το μαχαίρι που εντοπίστηκε στο χέρι της 39χρονης να τοποθετήθηκε εκεί μετά την επίθεση.

«Πάντα μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του»

Παρά τις συχνές εντάσεις που, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ακούγονταν από το διαμέρισμα, αρκετοί γείτονες δηλώνουν ότι η εικόνα που έδινε το ζευγάρι προς τα έξω ήταν διαφορετική.

«Πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του. Ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένοι μαζί», ανέφερε κάτοικος της περιοχής μιλώντας στον ANT1.

Το χρονικό της υπόθεσης

Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06), γείτονες άκουσαν τη 39χρονη να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

«Φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Άκουσα και άλλον γείτονα να χτυπά δυνατά την πόρτα. Κατέβηκα κάτω και κάλεσα την αστυνομία», περιέγραψε ένοικος της πολυκατοικίας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ενοίκους συγκεντρωμένους έξω από το διαμέρισμα, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι φωνές είχαν σταματήσει. Ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο, ενώ στο αριστερό της χέρι βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Τα παιδιά στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, σε διπλανό δωμάτιο.

Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα.

Είχε ζητήσει διαζύγιο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της πολυκατοικίας, οι καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα.

«Άκουγα συχνά φωνές. Την άκουσα να λέει “αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την αστυνομία”. Το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν κάλεσα νωρίτερα», ανέφερε γειτόνισσα στον ANT1.

Πληροφορίες του σταθμού αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε ζητήσει διαζύγιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καταγεγραμμένη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας στην Αστυνομία που να αφορά το ζευγάρι.

Άτομα από το περιβάλλον τους φέρονται επίσης να ανέφεραν ότι ο 41χρονος ήταν ιδιαίτερα ζηλιάρης απέναντι στη σύζυγό του.