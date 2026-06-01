Αμφίβολος για τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Greek Basket League, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε με πρόβλημα από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης με την ΑΕΚ και ακόμα δεν έχει προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ντόρσεϊ υπέστη τενοντίτιδα λίγο πάνω από το γόνατο, με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση του.

Άλλα προβλήματα μέχρι στιγμής για το πρώτο ματς των τελικών δεν αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.