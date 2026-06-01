Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στις εισόδους της Αττικής να αυξάνεται σταδιακά, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη.

Στα διόδια Ελευσίνας, η κίνηση διεξάγεται ομαλά, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Πάνω από 136.000 οχήματα έφυγαν από το κλεινόν άστυ με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Τονίζεται ότι από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 18:00 πάνω από 125.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας με κατεύθυνση την Αθήνα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, φτάνουν τα δρομολόγια από Κυκλάδες και Αργοσαρωνικό, ωστόσο η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης (02/07).

Κατά κύματα επιστρέφουν οι εκδρομείς μέσω των διοδίων στα Μάλγαρα που από τις 6 το πρωί μέχρι το μεσημέρι είχαν περάσει περίπου 10 χιλ. οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός των αυτοκινήτων που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση τις ακτές της Πιερίας προσβλέποντας σε μία καλοκαιρινή βουτιά αυθημερόν.

Από τα διόδια του Προφήτη στο ύψος του Λαγκαδά επέστρεψαν 9 χιλ. αυτοκίνητα, ενώ η επιστροφή από Χαλκιδική έφτασε στα 6 χιλ. οχήματα χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα και την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία. Εάν παρατηρηθεί ανάγκη, ενδέχεται να ανοίξουν προσωρινά τα διόδια στα Μάλγαρα προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία.

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Στο οδικό δίκτυο, η Τροχαία έχει αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Όπως επισημαίνεται, η υπομονή και η προσεκτική οδήγηση είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή επιστροφή.

Σύμμαχος ο καλός καιρός

Με συνθήκες που παραπέμπουν πλέον σε πλήρες καλοκαίρι πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Ιούνιος κάνει την είσοδό του με υψηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένη ηλιοφάνεια.

Η ημέρα κυλά με γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις μετακινήσεις όσων εγκαταλείπουν τους δημοφιλείς προορισμούς του τριημέρου.

Παράλληλα, ο υδράργυρος σημειώνει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.