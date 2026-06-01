Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις Ρομά που δικάστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026 στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, κατά συναυτουργία, για τα αδικήματα της διάπραξης κλοπής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 35, 23 και 22 ετών, είχαν διαρρήξει το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (28/5/26), σπίτι στο Μοσχοχώρι, αφού πρώτα ξήλωσαν την πόρτα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η λεία τους ήταν διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, δύο ρολόγια χειρός και ένα κινητό τηλέφωνο, περίπου αξίας 3.000 ευρώ.

Αν και αρχικά είχαν πει στους αστυνομικούς ότι είχαν προλάβει να πουλήσουν τα περισσότερα, ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσαν ότι θα τα επιστρέψουν όλα και ενώ από τα κλεμμένα οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει μόνο το κινητό τηλέφωνο, που αποδόθηκε στην νόμιμη κάτοχό του, ένα ρολόι χειρός και το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ.

Γενικά, η επανειλημμένη παραβατική συμπεριφορά τους δεν άφησε πολλά περιθώρια στο Δικαστήριο που επέβαλλε ποινή φυλάκισης 13 μηνών στον καθένα, χωρίς μετατροπή ή αναστολή, ενώ κρίνοντας ότι μπορεί να το επαναλάβουν, δε χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθούν σε Κατάστημα Κράτησης να εκτίσουν την ποινή που τους επιβλήθηκε.