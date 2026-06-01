Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο διαμέρισμά της από τον 41χρονο σύζυγό της, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο 41χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη γυναίκα του, φέρεται να προσπάθησε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς τη δική του εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι προηγήθηκε πάλη και ότι το μαχαίρι το κρατούσε αρχικά η 39χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είπε: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα».

Φέρεται να έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το στοιχείο ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος αφού σκότωσε τη σύζυγό του φέρεται να τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της.

Η λεπτομέρεια αυτή εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια αλλοίωσης της εικόνας του εγκλήματος ή στήριξης του ισχυρισμού του ότι προηγήθηκε επίθεση από το θύμα.

Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, μέσα σε λίμνη αίματος, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο.

Τα ρίχνει στο θύμα

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε επίσης ότι το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ισχυρίστηκε ότι υποψιαζόταν πως η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη στο θύμα, παρουσιάζοντας το φονικό ως αποτέλεσμα συμπλοκής.

Οι φωνές για βοήθεια και τα πέντε κρίσιμα λεπτά

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν γείτονες άκουσαν φασαρία και τη 39χρονη να καλεί σε βοήθεια.

Στις 01:47 τα ξημερώματα, το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από κατοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 01:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Όμως, μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει.

Αστυνομικοί και γείτονες χτυπούσαν την πόρτα, χωρίς αρχικά να ανοίγει κανείς. Λίγη ώρα αργότερα, ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα, έχοντας κηλίδες αίματος στα ρούχα του.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το ζευγάρι φέρεται να τσακωνόταν συχνά το τελευταίο διάστημα.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπούσε με ζώνη, ενώ φέρεται να απειλούσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο 41χρονος φέρεται να ζήλευε υπερβολικά τη σύζυγό του.

Οι μαρτυρίες αυτές βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς επιχειρείται να διαπιστωθεί αν υπήρχε ιστορικό κακοποίησης πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος.

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα παιδιά τους

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας περίπου 6 και 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά δεν ξύπνησαν παρά τη φασαρία και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, μέχρι να αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας πού θα φιλοξενηθούν.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία κατασχέθηκε και εξετάζεται από τις Αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον αριθμό, το είδος και τη φορά των χτυπημάτων, καθώς και στις τελευταίες στιγμές της 39χρονης.

Σοκ στην Καλαμάτα

Η γυναικοκτονία έχει συγκλονίσει την Καλαμάτα, με τους κατοίκους της περιοχής να μιλούν για ένα έγκλημα που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, πίσω από μια κλειστή πόρτα.

Η 39χρονη, που σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν αγαπούσε τον χορό, δεν πρόλαβε να σωθεί παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι ισχυρισμοί του 41χρονου, οι μαρτυρίες των γειτόνων και το ερώτημα αν είχε προηγηθεί μακρά περίοδος κακοποίησης πριν από τη δολοφονία.