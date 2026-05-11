Aποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η άγρια γυναικοκτονία μιας 34χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον σύζυγο λίγες ώρες μετά τον γάμο τους.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε συγγενείς και καλεσμένους κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, όταν ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι κατέληξε σε τραγωδία.

Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένιας Νασιμέντο έπεσε νεκρή από τα πυρά του 55χρονου συζύγου της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαίου στην περιοχή Καμπίνας του Σάο Πάολο.

Όπως έγινε γνωστό, η Ναζίλα ήταν μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, όμως κατά τη διάρκεια του γλεντιού ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Ο Μαρίνιο, που εργαζόταν στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με τη σύζυγό του πριν βγάλει το υπηρεσιακό του όπλο.

Συγγενείς και παρευρισκόμενοι κατάφεραν να απομακρύνουν εγκαίρως τα παιδιά από τον χώρο πριν η κατάσταση ξεφύγει. Ο Μαρίνο έβγαλε στη συνέχεια το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τη Νατζίλα, πριν τραπεί αμέσως σε φυγή από το σημείο.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη σύζυγό του μπροστά σε όλους, όπως ανέφεραν συγκλονισμένοι μάρτυρες στην τοπική αστυνομία.

Ο 55χρονος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και κρατείται κατηγορούμενος για γυναικοκτονία, σύμφωνα με το The Scottish Sun.