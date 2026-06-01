Η Μαρσέιγ βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμα και με τον αποκλεισμό της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου θα εξετάζει τον οικονομικό της φάκελο και δεν αποκλείεται να επιβάλει τον αποκλεισμό από το Europa League.
Η Γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν κατάφερε να περιορίσει παρά τη συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022.
O σύλλογος έχει συσσωρεύσει απώλειες 157 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, με το έλλειμμα της σεζόν 2024/25 να εκτοξεύεται στα 105 εκατ. ευρώ.
Η ακρόαση στην UEFA θα κρίνει πολλά για το ευρωπαϊκό μέλλον των Μασσαλών, που βρίσκεται σε οριακό σημείο.
🚨🚨 L'OM MENACÉ D'EXCLUSION DE LA LIGUE EUROPA PAR L'UEFA ! 🤯🤯🩵🤍— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 1, 2026
Marseille traverse une crise financière majeure après avoir cumulé près de 157 M€ de pertes nettes sur les 3 dernières saisons.
En ne respectant pas son accord de règlement signé en 2022, le club phocéen… pic.twitter.com/4054EjF3Id