Η Μαρσέιγ βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμα και με τον αποκλεισμό της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου θα εξετάζει τον οικονομικό της φάκελο και δεν αποκλείεται να επιβάλει τον αποκλεισμό από το Europa League.

Η Γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν κατάφερε να περιορίσει παρά τη συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022.

O σύλλογος έχει συσσωρεύσει απώλειες 157 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, με το έλλειμμα της σεζόν 2024/25 να εκτοξεύεται στα 105 εκατ. ευρώ.

Η ακρόαση στην UEFA θα κρίνει πολλά για το ευρωπαϊκό μέλλον των Μασσαλών, που βρίσκεται σε οριακό σημείο.