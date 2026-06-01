Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στη Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προηγήθηκε επικοινωνία με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι είχε «ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία – όπως υποστήριξε – συμφωνήθηκε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν δυνάμεις που κατευθύνονταν προς την πόλη έχουν ήδη επιστρέψει.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επίσης επικοινωνία, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», με τη Χεζμπολάχ, με την οποία – σύμφωνα πάντα με την ανάρτησή του – συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να δεσμεύονται ότι δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όσα βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει πίσω. Παράλληλα, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφωνήθηκε ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες — το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Νετανιάχου: Θα πλήξουμε τη Βηρυτό αν δεν σταματήσουν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων.

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στον ισραηλινό στρατό.

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.