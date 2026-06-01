Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.
Μάλιστα σύμφωνα με τον Ιταλό, ο Ουκρανός εξτρέμ της Τράμπζονσπορ, αναμένεται να περάσει αύριο Τρίτη (2/6) από ιατρικές εξετάσεις.
Ο 29χρονος Ουκρανός ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το 2020 αποκτήθηκε από την Φερεντσβάρος αντί 1,5 εκατ. ευρώ και δύο χρόνια αργότερα, η Σαχτάρ τον πήρε πίσω με 2 εκατ. ευρώ.
Την περσινή σεζόν η Τράμπζονσπορ έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Τη φετινή σεζόν ο Ζουμπκόφ με την Τράμπζονσπορ είχε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 4 γκολ και 12 ασίστ.
🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P