Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Ιταλό, ο Ουκρανός εξτρέμ της Τράμπζονσπορ, αναμένεται να περάσει αύριο Τρίτη (2/6) από ιατρικές εξετάσεις.

Ο 29χρονος Ουκρανός ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το 2020 αποκτήθηκε από την Φερεντσβάρος αντί 1,5 εκατ. ευρώ και δύο χρόνια αργότερα, η Σαχτάρ τον πήρε πίσω με 2 εκατ. ευρώ.

Την περσινή σεζόν η Τράμπζονσπορ έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Τη φετινή σεζόν ο Ζουμπκόφ με την Τράμπζονσπορ είχε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 4 γκολ και 12 ασίστ.