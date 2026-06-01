Ένας από τους πλέον γνωστούς Έλληνες οδηγούς αγώνων Αναβάσεων & Ταχύτητας, ο Νικόλας Περατινός, «αναχώρησε» για άλλους κόσμους, αφήνοντας πίσω του μια όμορφη οικογένεια και ένα πλήρους εκτίμησης όνομα.

Ο Νικόλας υπήρξε βασικός παίκτης στην ομάδα του Ν.Ο. Βουλιαγμένης, αλλά στην συνέχεια τον κέρδισαν οι αγώνες αυτοκινήτου, στους οποίους συμμετείχε επί δεκαετίες, κερδίζοντας νίκες και ετήσιους τίτλους.

Όμως το μεγαλύτερο κέρδος του ήταν η καθολική αναγνώριση του χαρακτηρισμού ΚΥΡΙΟΣ, τόσο στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όσο και στους υπόλοιπους τομείς των δραστηριοτήτων του.

Εγκαταλείποντας το πόλο, ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Ν.Ο.Β. όντας έφορος του τμήματος υδατοσφαίρισης.

Ήταν επίσης ένα από τα πλέον δραστήρια μέλη του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (ΣΟΑΑ) και μάλιστα σε αυτόν οφείλεται η τελευταία (εν μέσω οικονομικής κρίσης) διοργάνωση αγώνων ενιαίου τύπου (με Skoda Fabia), της πλέον αξιοκρατικής μορφής αγώνων μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Η κηδεία του Νικόλα Περατινού θα γίνει την Τετάρτη 3/6, ώρα 13:30, στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης.