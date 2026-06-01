Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Αλβανία παραμένουν οι αντιδράσεις γύρω από τις εξελίξεις στο Ζβέρνετς, με τον Έντι Ράμα να τοποθετείται εκτενώς για τα πρόσφατα γεγονότα, τις διαμαρτυρίες κατοίκων και τις εντάσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του επενδυτικού σχεδίου που προωθείται στην περιοχή.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε το περιστατικό κατά το οποίο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρε διαδηλωτή στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που συνδέονται με την επίμαχη επένδυση στο Ζβέρνετς.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε γνώση περί ύπαρξης ελληνικής ομογενειακής κοινότητας στην περιοχή, τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση.

Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη στάση που τήρησε η ελληνική πλευρά μετά τα επεισόδια, εστιάζοντας κυρίως στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε ανησυχία για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς κατά τη διάρκεια των γεγονότων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επίμαχης έκτασης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση περίφραξης έγινε απολύτως νόμιμα και στη βάση σχετικής άδειας ανάπτυξης. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη άδεια δεν αφορά κατασκευαστικές εργασίες, επισημαίνοντας ότι κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχει το δικαίωμα να περιφράσσει την περιουσία του.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ανέφερε ακόμη ότι το αρχικό επενδυτικό πλάνο που είχε παρουσιαστεί για την περιοχή έχει ήδη απορριφθεί από τις αλβανικές αρχές. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιθυμεί να προωθήσει διαφορετική μορφή ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη ζώνη. Σε ό,τι αφορά τη νήσο Σαζάν, επισήμανε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η αλβανική κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους και το ανάλογο όφελος για το αλβανικό δημόσιο.

Παράλληλα, ο Ράμα τοποθετήθηκε και για τις αξιώσεις ιδιοκτησίας που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την περιοχή, τονίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο συνεννόησης και διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και όχι πεδίο παρέμβασης της κυβέρνησης.

«Πρώτη φορά άκουσα για ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην περιοχή»

Ο ίδιος επέμεινε ότι οι αναφορές περί ελληνικού ομογενειακού πληθυσμού στο Ζβέρνετς αποτέλεσαν για εκείνον μια νέα πληροφορία, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά τους σχετικούς ισχυρισμούς μετά την ένταση που ακολούθησε τα επεισόδια.

Σχετικά με το περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη κρατικής βίας, καθώς –όπως ανέφερε– η εμπλοκή αφορούσε ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας και όχι κρατικές δυνάμεις.

Ο Ράμα πρόσθεσε ότι το αλβανικό κράτος οφείλει να καταστήσει σαφές πως η εισαγωγή εθνοτικών χαρακτηριστικών στην υπόθεση δεν βοηθά τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανήλθε στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι τον εξέπληξε η διατύπωσή της και επιμένοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ζήτημα εθνοτικής αντιπαράθεσης.

Κλείνοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε αναφορά και σε περιστατικά που, όπως υποστήριξε, έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν με Αλβανούς πολίτες σε ελληνικές φυλακές ή σε συμβάντα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα, επιμένοντας ότι όσα συνέβησαν στο Ζβέρνετς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κρατική βία.

Thousands of Albanians took to the streets in a peaceful demonstration opposing the $1.4 billion luxury resort development linked to Ivanka Trump and Jared Kushner on the country's southern coast.



Kushner and Ivanka Trump's…

Στο μεταξύ, χιλιάδες Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους σήμερα σε μια ειρηνική διαδήλωση εναντίον της πολυτελούς ανάπτυξης του θερινού καταλύματος αξίας 1,4 δισ. δολαρίων, που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στην νότια ακτή της χώρας.

Η εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development» των Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ κατασκευάζει πολυτελή θέρετρα στο νησί Σαζάν και στη χερσόνησο Ζβέρνετς. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει περίπου 1.000 βίλες παραλίας, δωμάτια ξενοδοχείων και ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο.

Ο χώρος βρίσκεται εντός του προστατευόμενου υγροτόπου Πόρο-Νάρτα, μιας από τις πιο οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της Αλβανίας. Περιβαλλοντικές οργανώσεις από 28 χώρες έχουν καλέσει για άμεση αναστολή του έργου. Οι τοπικοί κάτοικοι, οι περιβαλλοντικές ομάδες και η ελληνική μειονότητα στην περιοχή το αντιτίθενται όλοι.