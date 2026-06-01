Σε βαρύ πένθος παραμένει η Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του, Κωνσταντίνος, κατά τη διάρκεια βόλτας με μηχανή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς το στοιχείο που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις τελικά δεν βοήθησε την έρευνα.

Η κάμερα σταμάτησε δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στο κράνος του ο 52χρονος και εκτίμησαν αρχικά ότι από το βιντεοληπτικό υλικό θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Η κάμερα μεταφέρθηκε στα εργαστήρια, όμως, σύμφωνα με το tempo24.news, η καταγραφή είχε σταματήσει δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο.

Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν στη διάθεσή τους το κρίσιμο βίντεο της πρόσκρουσης ή της εκτροπής της μηχανής, με αποτέλεσμα το πώς ακριβώς έγινε το μοιραίο να παραμένει θολό.

Αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Αρχές στρέφονται πλέον σε αυτόπτες μάρτυρες που ενδεχομένως είδαν τι συνέβη.

Η αναζήτηση μαρτυριών θεωρείται κρίσιμη, καθώς στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δεν υπάρχουν άλλες κάμερες που να έχουν καταγράψει το δυστύχημα.

Στην περιοχή, σύμφωνα με κατοίκους, πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την έρευνα.

«Καραμανιόλα» το σημείο της τραγωδίας

Κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το σημείο κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής ως «καραμανιόλα», αναφέροντας ότι εκεί έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρία ακόμη τροχαία.

Όπως λένε, τη στιγμή του δυστυχήματος ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, με αποτέλεσμα πολλοί να βγουν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Η μηχανή φέρεται να εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια να ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πατέρα και γιου.

Θρήνος στο Κοτρώνι και στην Παναχαϊκή

Η είδηση του θανάτου του 52χρονου και του 17χρονου έχει συγκλονίσει το Κοτρώνι, τη γειτονιά όπου διέμεναν.

Ο Διονύσης Γκέκας διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης κοντά στο σπίτι του, ενώ ο γιος του, Κωνσταντίνος, ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών και αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής.

Συμμαθητές, φίλοι και συναθλητές του αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια.

Λουλούδια και κεριά στο σημείο

Από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγωδία, δεκάδες πολίτες έχουν περάσει από το σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη πατέρα και γιου.

Το Τμήμα Τροχαίας Πατρών συνεχίζει την προανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κρίσιμο βίντεο που περίμεναν οι Αρχές δεν υπάρχει. Πλέον, οι απαντήσεις αναζητούνται στις μαρτυρίες όσων μπορεί να είδαν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία.