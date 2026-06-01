Αλλαγή σελίδας, «βάζοντας στις ράγες» την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, έχει ξεκινήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ υπό τη διοίκηση του Παναγιώτη Μπαλωμένου προχωρά πλέον στις κατάλληλες ενέργειες για να συμβάλει και αυτή στην ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου του Υπερταμείου αλλά και κατ΄επέκταση στην ενίσχυση των εσόδων της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στα εμβληματικά ακίνητα και στους μεγάλους σταθμούς της χώρας, στοχεύοντας να μετατραπούν σε σημεία εξυπηρέτησης πολιτών, αστικής αναζωογόνησης, πολιτισμού και τοπικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 110.000 στρέμματα γης, κυρίως κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και 4.800 κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 630.000 τ.μ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια δημόσιας ακίνητης περιουσίας στη χώρα, με σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης της. Η ανάπτυξη των Κεντρικών Σιδηροδρομικών Σταθμών είναι στις προτεραιότητες της εταιρείας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Αξιοποίησης ακινήτων με έμφαση στην ανάπλαση εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών (Αθηνών, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά), ώστε να μετατραπούν σε κόμβους αστικής ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας.

Η στρατηγική της διοίκησης

«Η ΓΑΙΑΟΣΕ περνά σε μια νέα εποχή, επανατοποθετώντας τη δημόσια σιδηροδρομική περιουσία στον πυρήνα της σύγχρονης αστικής ανάπτυξης. Με σχέδιο, συνέπεια και σε στενή συνεργασία με το Υπερταμείο, το εποπτεύων Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την αυτοδιοίκηση και τους θεσμικούς μας εταίρους, αξιοποιούμε ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και τους πολίτες. Για εμάς, κάθε ακίνητο αποτελεί μια ευκαιρία αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και επανένταξης ανενεργών χώρων στον αστικό ιστό, μέσα από υποδομές, υπηρεσίες, χώρους πολιτισμού, πρασίνου και δραστηριότητες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτός είναι ο νέος ρόλος της ΓΑΙΑΟΣΕ: να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε μοχλό ανάπτυξης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα» δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος.

Το σχέδιο για τους σταθμούς Αθηνών και Πελοποννήσου

Στην πρωτεύουσα, προτείνεται η αποκατάσταση των κτιρίων των δύο υφιστάμενων σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου, που μαζί συνιστούν το «Σιδηροδρομικό Συγκρότημα Αθηνών».

Έχουν ήδη δημοσιευθεί οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (Σταθμός Λαρίσης) και του όμορου Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου πόλου ανάπτυξης, συνδυασμένων χρήσεων και αναβαθμισμένων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη των Σιδηροδρομικών Σταθμών με νέες κατασκευές και με βάση τα επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα, θα συμβάλει ουσιωδώς στην αναβάθμιση της εμπειρίας επιβατών και επισκεπτών, σε συνδυασμό με τον εξωραϊσμό των υπαρχόντων κτιρίων. Επίσης, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

Στις νέες χρήσεις των κτιρίων προτείνονται με βάση τις αρχιτεκτονικές προτάσεις, εμπορικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις εστίασης, γραφειακοί χώροι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δράσεις αναψυχής και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται:

Αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του Σταθμού Λαρίσης εμβαδού 1.000 τ.μ. και του διατηρητέου κτιρίου του Σταθμού Πελοποννήσου αντίστοιχου εμβαδού με χρήσεις πολιτισμού ή εστίασης υψηλών προδιαγραφών.

Κατασκευή νέου πολυώροφου κτιρίου φιλοξενίας (6.000 τ.μ.) μεταξύ των δύο σταθμών με χρήση ξενοδοχείου 4 αστέρων ή βραχυχρόνιας μίσθωσης ή συνδυασμού και των δύο.

Κατασκευή νέου κτιρίου 10.000 τ.μ. δυτικά του σταθμού Αθηνών, υπεράνω των γραμμών, με κεντρικές λειτουργίες σταθμού (χώρους αναμονής, εκδοτήρια εισιτηρίων, πρόσβαση στις αποβάθρες, κλπ), καταστήματα, εστιατόρια και γραφειακούς χώρους και διοικητικές υπηρεσίες στο πάνω επίπεδο.

Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο την επανένταξη του συγκροτήματος στον κοινωνικό και πολεοδομικό ιστό.

Η συνολική προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε 18.000 τ.μ., χωρίς να εξαντλείται το όριο των 28.000 τ.μ., καθώς λαμβάνονται υπόψη οι πολεοδομικοί και αισθητικοί περιορισμοί της περιοχής.

Η αποκατάσταση του Σταθμού Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης του συμπλέγματος των σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πόλου στο κέντρο της πρωτεύουσας, ήδη η εταιρεία στις αρχές Μαΐου, ανακοίνωσε το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, βασιζόμενο σε τρεις άξονες δράσης, για την προστασία, την αποκατάσταση και την μελλοντική αξιοποίηση του μνημειακού κτιρίου και του ευρύτερου χώρου του.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων που εστίασε στην άμεση προστασία και διασφαλίζει τη δομική και λειτουργική ακεραιότητα του σταθμού, ενώ ακολουθεί η εκπόνηση σειράς εξειδικευμένων μελετών με σκοπό τη συνολική αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι θα ενεργοποιηθεί ο τρίτος άξονας που αφορά στην αξιοποίηση του κτιρίου και της ευρύτερης περιοχής με στόχο την ανάπτυξη ενός πόλου πολιτισμού και συνοδών χρήσεων με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε ήδη από τον Φεβρουάριο σε «Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού με τη διαδικασία να αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων και στην εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του Σταθμού και να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Πειραιάς και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και προστατεύεται από την πολιτιστική νομοθεσία.

Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά

Το ακίνητο των 13.000 τ.μ. βρίσκεται σε κομβικό σημείο του Πειραιά, δίπλα στο λιμάνι και στους σταθμούς ΗΣΑΠ και μετρό, και προσφέρεται για εφαρμογή πολλαπλών δυνητικών χρήσεων όπως εμπορικά καταστήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, γραφεία, πολιτιστικές υποδομές και υπέργειοι ή υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Θεσσαλονίκη

Ο Κεντρικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται στα τέλη του μεσοπολέμου, αλλά ολοκληρώθηκε στη μορφή που έχει σήμερα το 1961, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς των Βαλκανίων. Ωστόσο, επί δεκαετίες υπήρξε παραμελημένος. Η πρόσφατη σύνδεσή του με τη λειτουργία του μετρό σηματοδοτεί την είσοδό του σε μια νέα εποχή, ενώ η αξιοποίηση της έκτασης των 80.000 τ.μ. στην οποία βρίσκεται, θεωρείται κομβικής σημασίας για την ευρύτερη αστική αναβάθμιση.

Η πρόταση περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κτιρίου των 11.000 τ.μ., το οποίο θα διατηρήσει τις βασικές του λειτουργίες (εκδοτήρια, χώροι αναμονής, καταστήματα), ενώ θα αναδειχθούν τα δύο εσωτερικά αίθρια που υπάρχουν με νέες ελαφρές καλύψεις.

Στον σταθμό προβλέπεται σημαντική αύξηση των δομημένων επιφανειών καθώς θα κατασκευαστούν:

Νέο κτίριο 32.000 τ.μ. βόρεια του υπάρχοντος, υπεράνω των γραμμών, με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, στο οποίο θα αξιοποιηθεί η ηλιακή ακτινοβολία μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Πολυώροφο κτίριο φιλοξενίας 12.000 τ.μ. ανατολικά του σταθμού, πιθανώς 4 αστέρων ή/και για βραχυχρόνια μίσθωση ή πανεπιστημιακή φιλοξενία.

Η συνολική δόμηση θα φτάνει τα 55.000 τ.μ.

Συνεργασίες με δήμους σε όλη τη χώρα

Επίσης, η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε μια σειρά ενεργειών με τις οποίες μέσα από συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς, αξιοποιεί σιδηροδρομικούς χώρους που για χρόνια παρέμεναν ανενεργοί ή αναξιοποίητοι, μετατρέποντάς τους σε σημεία εξυπηρέτησης πολιτών, αστικής αναζωογόνησης, πολιτισμού και τοπικής δραστηριότητας.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε σύμβαση παραχώρησης έκτασης περίπου δύο στρεμμάτων προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα του Εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στη διαμόρφωση και λειτουργία προσωρινού χώρου στάθμευσης για την κάλυψη των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών λόγω των έργων υποδομής και ειδικότερα του Flyover.

Στην Αλεξανδρούπολη, η εταιρεία προχώρησε σε σύμβαση μίσθωσης με τον Δήμο για ακάλυπτη έκταση 1,5 στρέμματος εντός του ευρύτερου χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, έκταση η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις δημοτικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται στις ιστορικές αποθήκες του λιμανιού, καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική αναβάθμισή της.

Στη Στυλίδα, η εταιρεία και ο Δήμος προχωρούν στην ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση ακάλυπτης έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Στυλίδας, ενώ στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας προβλέπεται η ανάπλαση αντίστοιχης έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην μίσθωση στον Δήμο δύο ανενεργών επί σειρά ετών κτιρίων συνολικού εμβαδού 360 τ.μ. για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Στην Χαλκίδα η ΓΑΙΑΟΣΕ υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης με το ΤΕΕ, διάρκειας δεκαπέντε ετών, για την εκμίσθωση ακάλυπτης έκτασης 6,1 στρεμμάτων και τριών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ., πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδας, τα οποία πρόκειται να ανακαινιστούν και να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην περιοχή.

Και τέλος, στην Φθιώτιδα, η εταιρεία προχώρησε στην παραχώρηση της χρήσης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καρυάς και του περιβάλλοντος χώρου του στο Υπουργείο Πολιτισμού για 30 έτη. Όπως ανέφερε η εταιρεία ο Σταθμός, χαρακτηρισμένος ως ιστορικός τόπος, συνδέεται με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για τη συλλογική ιστορική συνείδηση.