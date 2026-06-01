Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος φέρνει διαφοροποιήσεις στη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων, καθώς για ορισμένους κλάδους αποτελεί καθιερωμένη αργία, ενώ για άλλους η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά.

Έτσι, πολίτες και εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει για τις συναλλαγές, τις υπηρεσίες και τα καταστήματα.

Τα εμπορικά καταστήματα και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν και θα εξυπηρετούν το κοινό σύμφωνα με το καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας τους.

Αντίθετα, δεν θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα λογίζεται ως αργία για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά ιδρύματα θα επανεκκινήσουν από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι ψηφιακές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπου αυτό προβλέπεται.

Παρότι η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν ισχύει για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, σε αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες έχει καθιερωθεί ως ημέρα μη εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Στις κατηγορίες αυτές συγκαταλέγονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικά καταστήματα

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε μια επιχείρηση θεωρεί την ημέρα αργία

Όπως επισημαίνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται:

Από απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη

Από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης

Από πάγια επιχειρησιακή πρακτική ή καθιερωμένο έθιμο

Τι ισχύει για την αμοιβή των εργαζομένων

Στις επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά τελικά υπάρξει εργασία κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται προσαύξηση 75% στις αποδοχές των εργαζομένων. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται πάνω στο ημερομίσθιό τους, ενώ για τους μισθωτούς υπολογίζεται επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως επίσημη αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν καταβάλλονται κανονικά τις αποδοχές τους, χωρίς καμία μείωση ή περικοπή.