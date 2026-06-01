Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη γυναίκα να πέφτει νεκρή από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της ενώ στο διαμέρισμα τους βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία ειδοποιήθηκε στη 1:47 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), από περίοικους που ανέφεραν ότι από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Καλαμάτας ακούγονται γυναικείες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στη 1:52, με τους περιοίκους να ενημερώνουν ότι ελάχιστα λεπτά πριν οι φωνές είχαν σταματήσει και παρά το γεγονός ότι χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος κανείς δεν τους άνοιγε.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν κι αυτοί με τη σειρά τους, μέχρι που ο 41χρονος άνοιξε φορώντας μία μπλούζα γεμάτη αίματα και εμφανώς σε ένταση. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα και φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος την 39χρονη, πεσμένη στο πάτωμα και με ένα μαχαίρι στο χέρι. Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο διαπίστωσε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ εσάς συνελήφθη ο 41χρονος.

Προανακριτικά ο άνδρας που συνελήφθη ομολόγησε την πράξη του κι έκανε λόγο για έντονο καυγά. Τραγική φιγούρα τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν σε διπλανό δωμάτιο και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης για προστατευτική φύλαξη.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.