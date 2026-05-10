Σαν σήμερα το 2021, η 20χρονη Κάρολαϊν Κράουτς δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά. Αρχικά, η υπόθεση παρουσιάστηκε ως άγρια ληστεία μετά φόνου. Για 37 ημέρες, ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εμφανιζόταν δημόσια ως ο επιζών μιας τραγωδίας, μέχρι που τελικά ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο ίδιος.

Η υπόθεση συγκλόνισε την Ελλάδα όχι μόνο για τη βιαιότητα του εγκλήματος, αλλά και για το ψέμα που στήθηκε γύρω από αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, ο δράστης επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, σκηνοθετώντας ληστεία και σκοτώνοντας τον σκύλο της οικογένειας, ώστε να ενισχύσει το αφήγημά του. Η εικόνα του «καλού παιδιού», του «νοικοκυραίου» πιλότου και του συζύγου που θρηνούσε κατέρρευσε με ψηφιακά ευρήματα και αντιφάσεις στην κατάθεσή του που τελικά οδήγησαν και στην ομολογία.

Στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, Λυδία, γεγονός που έκανε ακόμη πιο βαριά την υπόθεση στη δημόσια συζήτηση. Μετά τη δολοφονία και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η επιμέλεια του παιδιού πέρασε στην οικογένεια της Κάρολαϊν. Η Λυδία ζει πλέον στις Φιλιππίνες, με την οικογένεια της μητέρας της, μακριά από τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Η δολοφονία της Κάρολαϊν έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Ανέδειξε με οδυνηρό τρόπο ότι η έμφυλη βία δεν περιορίζεται σε στερεοτυπικές εικόνες «περιθωριακών» δραστών, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από κοινωνικά αποδεκτές βιτρίνες.

Τον Μάιο του 2022, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κάρολαϊν, καθώς και σε επιπλέον ποινές για τη θανάτωση του ζώου και την παραπλάνηση των Αρχών. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε το 2023 την ποινή των ισοβίων και επέβαλε συνολικά επιπλέον ποινή 11,5 ετών και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ.

Πέρα από τη δικαστική κατάληξη, το έγκλημα στα Γλυκά Νερά έμεινε στη δημόσια μνήμη ως υπόθεση που αποκάλυψε τη δύναμη της κοινωνικής εικόνας και τα όρια της αρχικής δημόσιας αφήγησης. Η Κάρολαϊν δεν ήταν το θύμα μιας «ληστείας που πήγε στραβά». Ήταν μια νέα γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

330: Ο Κωνσταντίνος Α΄ εγκαινιάζει τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στην αρχαία αποικία του Βυζαντίου, δίνοντάς της επίσημα τον χαρακτήρα της «Νέας Ρώμης». Η πόλη θα μείνει στην Ιστορία ως Κωνσταντινούπολη και θα εξελιχθεί σε κέντρο της αυτοκρατορικής εξουσίας, του χριστιανισμού και του βυζαντινού πολιτισμού για περισσότερους από έντεκα αιώνες.

1812: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σπένσερ Πέρσιβαλ δολοφονείται μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Τζον Μπέλινγκαμ. Παραμένει ο μοναδικός πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που δολοφονήθηκε εν ενεργεία, σε μια υπόθεση που συνδέθηκε με προσωπική εκδίκηση του δράστη.

1857: Κατά την Ινδική Εξέγερση, Ινδοί επαναστάτες καταλαμβάνουν το Δελχί από τους Βρετανούς. Η εξέγερση είχε ξεκινήσει ως ανταρσία στρατιωτών της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, αλλά εξελίχθηκε σε ευρύτερη σύγκρουση κατά της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας.

1891: Ο διάδοχος του ρωσικού θρόνου, μετέπειτα τσάρος Νικόλαος Β΄, δέχεται επίθεση με σπαθί από Ιάπωνα αστυνομικό στην πόλη Οτσού της Ιαπωνίας. Τον σώζει ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας, που επεμβαίνει και ακινητοποιεί τον δράστη, σε ένα επεισόδιο που λίγο έλειψε να προκαλέσει διπλωματική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας.

1894: Ξεσπά η μεγάλη απεργία Πούλμαν στο Ιλινόις, στο εργοστάσιο κατασκευής σιδηροδρομικών βαγονιών. Η κινητοποίηση θα εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εργατικές συγκρούσεις στις ΗΠΑ του 19ου αιώνα, με ευρύτερες συνέπειες για το αμερικανικό συνδικαλιστικό κίνημα.

1926: Με διάταγμα του Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Το μέτρο προκαλεί ειρωνικά σχόλια στον Τύπο της εποχής και μένει ως χαρακτηριστικό δείγμα του αυταρχικού και παρεμβατικού χαρακτήρα του καθεστώτος.

1927: Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ. Δύο χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα Βραβεία Όσκαρ, που θα εξελιχθούν στον πιο αναγνωρίσιμο θεσμό της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

1944: Οι ναζί εκτελούν οκτώ νεαρούς αντιστασιακούς στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ξηροκρήνης. Το γεγονός εντάσσεται στις αιματηρές επιχειρήσεις καταστολής της Κατοχής και παραμένει μία από τις σκοτεινές σελίδες της πόλης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1949: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκρίνει την ένταξη του Ισραήλ στον Οργανισμό, με 37 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Η απόφαση ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση του νεοσύστατου κράτους, έναν χρόνο μετά την ίδρυσή του και τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο.

1958: Η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα με ποσοστό 41,16%. Η μεγάλη πολιτική έκπληξη είναι η άνοδος της ΕΔΑ, που με 24,42% αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο μετεμφυλιακό πολιτικό σύστημα.

1960: Πράκτορες της Μοσάντ απαγάγουν τον φυγά ναζιστή Άντολφ Άιχμαν στο Μπουένος Άιρες, έναν από τους βασικούς οργανωτές του Ολοκαυτώματος, ο οποίος ζούσε στην Αργεντινή με ψευδώνυμο. Η μεταφορά του στο Ισραήλ και η δίκη του το 1961 θα φέρουν στο διεθνές προσκήνιο, με πρωτοφανή λεπτομέρεια, τον μηχανισμό της «Τελικής Λύσης».

1963: Ισχυρή έκρηξη καταστρέφει κτίριο του εργοστασίου εκρηκτικών της ΕΛΒΙΕΜΕΚ στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Εννέα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, σε ένα βιομηχανικό δυστύχημα που προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία.

1964: Η ένταση στην Κύπρο κλιμακώνεται, όταν δύο Έλληνες αξιωματικοί και ο γιος του αστυνομικού διευθυντή Λευκωσίας σκοτώνονται στην Αμμόχωστο από Τουρκοκύπριους, αφού είχαν εισέλθει κατά λάθος στην τουρκική συνοικία. Το επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο ένοπλων συγκρούσεων και έντονης ανασφάλειας στο νησί.

1967: Η χούντα των συνταγματαρχών συλλαμβάνει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον φυλακίζει στις φυλακές Αβέρωφ, στο πλαίσιο των μαζικών διώξεων κατά πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος. Η κράτησή του προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για τη ζωή του, με πλήθος προσωπικοτήτων και οργανώσεων να ζητούν την απελευθέρωσή του.

1970: Μαζική αποδοκιμασία του Στυλιανού Παττακού λαμβάνει χώρα στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

1981: Πεθαίνει στο Μαϊάμι ο Μπομπ Μάρλεϊ, σε ηλικία 36 ετών. Ο Τζαμαϊκανός μουσικός υπήρξε η πιο εμβληματική μορφή της ρέγκε και μετέτρεψε τη μουσική του σε παγκόσμια γλώσσα κοινωνικής διαμαρτυρίας, πνευματικότητας και πολιτιστικής ταυτότητας.

1985: Φονική πυρκαγιά ξεσπά στο γήπεδο της Μπράντφορντ Σίτι στην Αγγλία, στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο απολογισμός είναι 56 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία των ευρωπαϊκών γηπέδων.

1987: Αρχίζει στη Λυών η δίκη του Κλάους Μπάρμπι, διαβόητου αξιωματικού της Γκεστάπο, γνωστού ως «Χασάπης της Λυών». Κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, εκτελέσεις και απελάσεις, ο Μπάρμπι γίνεται σύμβολο της καθυστερημένης αλλά κρίσιμης δικαστικής αναμέτρησης με τα εγκλήματα του ναζισμού.

1990: Πεθαίνει σε ηλικία 55 ετών ο Στράτος Διονυσίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη απήχηση και ερμηνεία άμεσα αναγνωρίσιμη, άφησε έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό πεντάγραμμο.

1997: Ο υπερυπολογιστής Deep Blue της IBM νικά τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γκάρι Κασπάροφ στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με σκορ 3,5-2,5. Είναι η πρώτη φορά που υπολογιστής κερδίζει σε ματς έναν εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι, γεγονός-ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη.

2010: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν παραιτείται και τον διαδέχεται ο Ντέιβιντ Κάμερον. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την επιστροφή των Συντηρητικών στην εξουσία μετά από 13 χρόνια Εργατικών κυβερνήσεων, μέσα από κυβέρνηση συνασπισμού με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

2021: Η Καρολάιν Κράουτς δολοφονείται από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ενώ το βρέφος τους βρισκόταν στον χώρο. Ο δράστης αρχικά σκηνοθετεί ληστεία και εμφανίζεται δημόσια ως επιζών μιας τραγωδίας, μέχρι την ομολογία του 37 ημέρες αργότερα. Η υπόθεση συγκλονίζει την Ελλάδα και εντείνει τη δημόσια συζήτηση για τη γυναικοκτονία και την ενδοοικογενειακή βία.

Γεννήσεις

1771 – Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ελληνίδα αγωνίστρια της Επανάστασης του 1821, καπετάνισσα με δικό της στόλο, πρωταγωνίστησε σε πολιορκίες και ναυμαχίες και έγινε σύμβολο της γυναικείας συμμετοχής στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.

1894 – Μάρθα Γκράχαμ, αμερικανίδα χορογράφος και χορεύτρια, πρωτοπόρος του μοντέρνου χορού, με επιρροή που διαμόρφωσε τη σύγχρονη χορευτική έκφραση και τεχνική διεθνώς.

1904 – Σαλβαδόρ Νταλί, ισπανός καλλιτέχνης, κορυφαίος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού, γνωστός για τα ονειρικά και προκλητικά έργα του, όπως «Η εμμονή της μνήμης», αλλά και για την εκκεντρική προσωπικότητά του.

1984 – Αντρές Ινιέστα, ισπανός ποδοσφαιριστής, μέσος με τεράστια προσφορά στη Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας, σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό του Μουντιάλ 2010 και σύμβολο του σύγχρονου ισπανικού ποδοσφαίρου.

Θάνατοι

1981 – Μπομπ Μάρλεϊ, τζαμαϊκανός τραγουδοποιός και θρύλος της ρέγκε μουσικής, με παγκόσμια επιρροή τόσο καλλιτεχνικά όσο και πολιτισμικά· τραγούδια όπως «No Woman, No Cry», «Redemption Song» και «One Love» έγιναν ύμνοι ειρήνης, ενότητας και ελευθερίας.

1990 – Στράτος Διονυσίου, έλληνας τραγουδιστής με σπάνια λαϊκή φωνή και αυθεντικό ύφος, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού πενταγράμμου, με μεγάλες επιτυχίες όπως «Αγριόγατα», «Καλή σου τύχη» και «Υποκρίνεσαι».

2021 – Καρολάιν Κράουτς, νεαρή Βρετανίδα που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάστηκε ως θύμα ληστείας, αλλά τελικά ο σύζυγός της ομολόγησε το έγκλημα, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο σοκαριστικές γυναικοκτονίες των τελευταίων ετών.

Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας