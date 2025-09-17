Έχουν περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στο σπίτι της οικογένειας στα Γλυκά Νερά. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα παιδί, τη μικρή Λυδία, η οποία ζει πλέον στις Φιλιππίνες, χωρίς να γνωρίζει πώς η μητέρα της έφυγε από τη ζωή.

«Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν, ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του», ανέφερε σε δήλωσή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της Καρολάιν και παππούς της Λυδίας.

«Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω “Χρόνια πολλά Μαμά”. Επίσης, κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε ακόμη ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Για τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες είπε: «Είναι ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

«Δεν έχει επαφές με τους άλλους παππούδες της»

Σε ερώτημα για το εάν η μικρή κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα σημείωσε: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει στη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση». Για το εάν η μικρή Λυδία έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε: «Όχι, καμία απολύτως».

«Δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφία της κόρης του»

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος ανέφερε: «Ο Μπάμπης παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν. Έχουμε παραιτηθεί άλλωστε από το Εφετείο […]. Είναι το κλασικό παράδειγμα του ορθού σωφρονισμού που λέμε εμείς οι νομικοί σε ένα επίπεδο φυλακών γιατί επέλεξε να σπουδάσει».

Για το εάν έχει δει φωτογραφία της κόρης του ο κ. Παπαϊωαννίδης απάντησε: «Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρήσης διαδικτύου εντός της φυλακής είναι αδύνατον να δει το οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει να είναι καλά… Την οικογένεια του Μπάμπη την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες».