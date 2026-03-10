Οι λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και την Εύβοια, οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 10/3.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, στην Εύβοια και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 6 έως 16-17 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 3-5 και στα ανατολικά το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.