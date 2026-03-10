Χωρίς να ληφθούν οριστικές αποφάσεις ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου η προπαρασκευαστική σύσκεψη για τους τρόπους που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια στην αγορά, τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και την εν γένει οικονομική κρίση λόγω των τελευταίων δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε επιστρέψει από την Πάφο, έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, ωστόσο δεν κατέληξε σε απτά μέτρα, καθώς αυτά θα ληφθούν από αύριο, μιας και σήμερα αναχωρεί για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια.

Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αυξημένης ανησυχίας για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η αύξηση της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκεί, λοιπόν, που θα ρίξει βάρος η κυβέρνηση, θα είναι στο επερχόμενο νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των βασικών αγαθών, το οποίο θα έρθει μεν εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που το πετρέλαιο άγγιζε σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, σε πρώτη φάση θα θελήσει να βάλει φρένο στα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, όμως, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται και μια σειρά παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν άμεσα, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κρίση επηρεάζει αισθητά την ελληνική αγορά και τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Στο «τραπέζι» η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Η λύση αυτή, η οποία αφορά κυρίως τα καύσιμα αλλά και τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό φαινομένων υπερβολικών ανατιμήσεων. Στόχος είναι να αποτραπούν πρακτικές που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους καταναλωτές σε μια περίοδο ήδη αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι η διαχείριση της κατάστασης θα γίνει με προσοχή, ώστε να διατηρηθούν και εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που η γεωπολιτική κρίση παραταθεί. Η πιθανότητα μιας μακρόχρονης σύγκρουσης θεωρείται από πολλούς παράγοντες πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που θα απαιτούσε επιπλέον παρεμβάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο. Οπότε, τα μέτρα θα λαμβάνονται σταδιακά και ανάλογα με τις εξελίξεις.

Βασική προτεραιότητα θα είναι η προστασία της κοινωνίας από ακραία φαινόμενα ανατιμήσεων

Από το Μαξίμου επισημαίνεται πως βασική προτεραιότητα θα είναι η προστασία της κοινωνίας από ακραία φαινόμενα ανατιμήσεων. Όπως επισημαίνουν στελέχη της, η πολιτεία είναι αποφασισμένη να παρέμβει όπου χρειαστεί προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις. Την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, εξέλιξη που θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, εφόσον η κρίση διαρκέσει περισσότερο από όσο αρχικά εκτιμάται – ήτοι πάνω από τρεις με τέσσερις εβδομάδες ακόμη.

Την εικόνα της προσεκτικής αλλά ταυτόχρονα άμεσης αντίδρασης που επιδιώκει η κυβέρνηση περιέγραψε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως τόνισε μιλώντας στο Mega, «δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα».

Για τις δε ανατιμήσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο υπογράμμισε ότι «σε αυτό το θέμα θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά». Είπε ακόμη ότι κανείς διεθνώς δεν μπορεί σήμερα να γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του πολέμου. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή» ήταν τα λόγια του. Στο τραπέζι πάντως έχει πέσει και η ιδέα της ανανέωσης του fuel pass και του energy pass για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση ειδικής επιταγής ακριβείας για την αντιμετώπιση των αυξήσεων σε βασικά προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας, το οποίο αν μη τι άλλο θα περιορίσει τον αντίκτυπο της κρίσης και θα καθησυχάσει μέχρι ένα σημείο την κοινωνία. Κι όλα αυτά σε συνδυασμό βέβαια με τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την πάταξη της κερδοσκοπίας.