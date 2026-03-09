Η έκθεση στη ραδιενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, από δερματικά εγκαύματα και ναυτία μέχρι καρκίνο. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες και έρευνες που συνδέονται με την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, όπως αναφέρει η nypost, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο φαίνεται να είχε προστατευτική δράση και αυτό δεν είναι άλλο από το μίσο!

Το μίσο είναι μια πάστα από σόγια που έχει υποστεί ζύμωση με αλάτι και χρησιμοποιείται ευρέως στην ιαπωνική κουζίνα, κυρίως σε σούπες.

Μετά τη ρίψη της δεύτερης ατομικής βόμβας, ο γιατρός Τατσουϊτσίρο Ακιζούκι εργαζόταν σε νοσοκομείο που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο της έκρηξης. Παρά την εγγύτητα στο επίκεντρο, ούτε ο ίδιος ούτε το προσωπικό και οι ασθενείς του παρουσίασαν οξεία ασθένεια από ακτινοβολία. Ο Ακιζούκι πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στη διατροφή τους, καθώς κατανάλωναν καθημερινά σούπα μίσο με φύκια wakame. Ο ίδιος ήταν από τους πρώτους που υπέθεσαν ότι το μίσο μπορεί να έχει ραδιοπροστατευτικές ιδιότητες.

Nuclear war fear? The food that protected Japanese people against atomic bomb radiation in Nagasaki https://t.co/Qiwb3hFqoU pic.twitter.com/ntR5ynw2UH — New York Post (@nypost) March 8, 2026

Μετέπειτα επιστημονικές μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι το μίσο μπορεί πράγματι να προσφέρει κάποια προστασία από την ακτινοβολία, υπό την προϋπόθεση ότι συγκεκριμένη ποσότητα της τροφής υπάρχει ήδη στον οργανισμό. Μάλιστα, μίσο που έχει υποστεί ζύμωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη επιβίωση μετά από έκθεση σε πυρηνική ακτινοβολία.

Η πιθανή προστατευτική δράση του μίσο δεν περιορίζεται μόνο στην ακτινοβολία. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου. Σε πειράματα σε ζώα, διαπιστώθηκε ότι το μίσο μπορεί να καταστείλει όγκους στους πνεύμονες, το στήθος και το ήπαρ.

Αυτό αποδίδεται σε μια φυτοχημική ουσία που περιέχει η σόγια, τη γενιστεΐνη. Η ουσία αυτή εμποδίζει την αιμάτωση των καρκινικών όγκων, ουσιαστικά «πνίγοντάς» τους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως αντι-αγγειογένεση, θεωρείται μια πιθανή θεραπευτική προσέγγιση, καθώς στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάζει τα υγιή.

Παράλληλα, το μίσο είναι πλούσιο σε ωφέλιμα βακτήρια που βοηθούν την πέψη και αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης.

Η ενσωμάτωσή του στη διατροφή, μαζί με τρόφιμα όπως φύκια, πράσινο τσάι, τουρσιά και μανιτάρια, ενδέχεται επίσης να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και στην πρόληψη της άνοιας.