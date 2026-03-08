Τις κρίσιμες αυτές ώρες για τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ο πόλεμος δεν λέει να κοπάσει, στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό όλα όσα εξελίσσονται και συνεχίζουν να καταστρώνουν σχέδια για να αντιμετωπιστούν τυχόν συνέπειες σε κάθε επίπεδο.

Η εγρήγορση στην οποία βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο κινείται προς τρεις κατευθύνσεις και μάλιστα, όπως σημειώνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η κινητοποίηση που υπήρξε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από το περασμένο Σάββατο, κατέδειξε ότι αυτή τη δύσκολη ώρα η Ελλάδα είχε τα μέσα τόσο για να οχυρωθεί στο εσωτερικό, όσο και να συνδράμει την Κύπρο, δηλαδή εκτός συνόρων.

Αυτό, κατά την κυβέρνηση, αποτελεί μια δικαίωση της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο προς την κατεύθυνση της αμυντικής θωράκισης της χώρας όσο και προς την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Οι στόχοι λοιπόν για την κυβέρνηση είναι οι εξής:

Να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η επαφή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον πρωθυπουργό είναι σε καθημερινή βάση, με τα σχέδια ασφαλείας να επικαιροποιούνται διαρκώς όσον αφορά στη φύλαξη στόχων που θεωρούνται επίφοβοι, αλλά και στην παρακολούθηση κινήσεων που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες από τις αρχές ασφαλείας.

Επίσης, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί την εκρηκτική πορεία των τιμών των καυσίμων και προετοιμάζεται με πλήθος σεναρίων προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα στην κατεύθυνση της στήριξης των πολιτών, αλλά και της αποφυγής φαινομένων κερδοσκοπίας μέσα από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στην αγορά. Ειδικά όσον αφορά στον τομέα αυτό, το Μαξίμου βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με την Ε.Ε. προκειμένου να ληφθούν και αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν πιέζεται μόνο η ελληνική οικονομία αλλά και εκείνες του συνόλου των κρατών-μελών.

Και βεβαίως, να θωρακιστεί η άμυνα της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και προς αυτό, απεστάλησαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Κομβική απόφαση θεωρείται βεβαίως και αυτή της αποστολής δύο φρεγατών και δύο ζευγών F-16 Viper στην Κύπρο, κίνηση η οποία «ανάγκασε» και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να κινηθούν πιο γρήγορα προς τη στήριξη όχι απλά ενός κράτους-μέλους αλλά της προεδρεύουσας της Ε.Ε. για το τρέχον εξάμηνο.

«Το βέβαιο είναι ότι για το επόμενο διάστημα οι συσκέψεις του πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του και τα μέλη της κυβέρνησης θα μοιάζουν περισσότερο με πολεμικά συμβούλια», έλεγε κυβερνητικό στέλεχος.