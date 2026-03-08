Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκαν την απόφαση για προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ να εμφανίζεται θετικός στην κίνηση, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς και να περιορίσει την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Μιλώντας σε πολιτικές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης, ο Ράιτ τόνισε ότι η εξαίρεση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα επιτρέπει στην Ινδία να συνεχίσει προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, μια εξέλιξη που – όπως είπε – μπορεί να μειώσει τις ανησυχίες για πιθανή έλλειψη στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή θα βοηθήσει «να περιοριστούν οι φόβοι για έλλειψη πετρελαίου και να μειωθούν οι αιχμές στις τιμές», σε μια περίοδο που οι αγορές ενέργειας εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Μάικ Γουόλτζ, χαρακτήρισε την απόφαση «κοινή λογική», εξηγώντας ότι πρόκειται για μια παύση περίπου 30 ημερών που επιτρέπει σε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – τα οποία βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια – να φτάσουν κανονικά στα ινδικά διυλιστήρια.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι προηγούμενες προβλέψεις για υπερπροσφορά πετρελαίου αμφισβητούνται πλέον, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αγορές ενέργειας.

Οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν ήδη καταγράψει άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής οργάνωσης οδηγών AAA, η μέση τιμή της απλής βενζίνης διαμορφώθηκε στα 3,32 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 11% μέσα σε μία εβδομάδα και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Ράιτ υποστήριξε πάντως ότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εκτιμώντας ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στην ανησυχία των αγορών για το ενδεχόμενο παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα αποκλιμακωθούν γρήγορα μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή.