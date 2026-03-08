Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο Καραϊσκάκη, το οποίο μπορεί να μην ξεσηκώθηκε για κάποιο γκολ, ξεσηκώθηκε όμως αρκετές φορές για τα σφυρίγματα του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Ο Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, φημίζεται για την ευκολία με την οποία σφυρίζει πέναλτι και μοιράζει κόκκινες κάρτες. Στο ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τους «ασπρόμαυρους», πάντως, δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Δεν υπήρχε, άλλωστε, κάποια τέτοια φάση, υπήρχε όμως μεγάλος εκνευρισμός στην εξέδρα και αυτό μάλλον δείχνει πως ο ρέφερι δεν τα πήγε και τόσο καλά…

Οι έντονες αποδοκιμασίες καθώς έφευγε για να πάει στα αποδυτήρια όταν έληξε το πρώτο ημίχρονο, τα λέει όλα για το κλίμα που επικρατούσε, για το πόσο εύκολα προκαλούσε έντονη μουρμούρα, νεύρα στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη, κάποια… επικίνδυνη φάση. Κάποια φάση που να έκρινε το παιχνίδι.

Υπήρξαν, όμως, δέκα φάσεις στις οποίες το Καραϊσκάκη έβραζε, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να διαμαρτύρονται έντονα. Και είναι οι εξής…

Στο 3′ σφύριξε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, αν και ο Ροντινέι δεν έκανε κάτι το αντικανονικό στον Μπιάνκο.

Στο 16′ δεν υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Γερεμέγεφ για αντιαθλητική συμπεριφορά, όταν κράτησε τον Τζολάκη.

Στο 16′ δεν υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Ιβάνουσετς του ΠΑΟΚ για ριψοκίνδυνο παίξιμο.

Στο 22′ δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού έξω αριστερά από την περιοχή του ΠΑΟΚ, όταν ο Σάντσεζ μάρκαρε αντικανονικά τον Ζέλσον.

Στο 30′ δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Ζαφείρης μάρκαρε αντικανονικά τον Τσικίνιο.

Στο 34′ δεν υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Σάντσεζ για ριψοκίνδυνο παίξιμο από πίσω στον Ζελσον.

Στο 37′ δεν σφύριξε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου υπέρ του Ολυμπιακού, όταν ο Γερεμεγεφ έκανε αντικανονική χρήση του χεριού του στον Ρέτσο.

Στο 43′ ο διαιτητής έκανε για δεύτερη φορά σύσταση στον Σάντσεζ (η πρώτη ήταν στο 34′), ενώ θα μπορούσε να του υποδείξει κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση.

Στο 73′ η εξέδρα εκνευρίστηκε με τον πρώτο βοηθό επειδή δεν υπέδειξε κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο 83′ ο Μαρτίνεθ δεν σφύριξε έμμεσο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, όταν ο Καμαρά σήκωσε ψηλά το πόδι με ανάποδο ψαλίδι κοντά στο κεφάλι του Ταρέμι.

Σε αυτές τις δέκα φάσεις οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» εκνευρίστηκαν με τον Ισπανό διαιτητή, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, θα μπορούσε να κρατήσει περισσότερες καθυστερήσεις και όχι μόνο πέντε λεπτά.