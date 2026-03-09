Οι λίγες βροχές στα πεδινά ηπειρωτικά, τα λίγα χιόνια στα ορεινά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι, οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι με εντάσεις 5-7 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 9/3.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου αρχικά αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και λίγα χιόνια σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13, στην Ήπειρο από 3 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 14, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 4 έως 13-15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14-15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.