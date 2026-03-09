Μεγάλη ήταν η φωτιά η οποία ξέσπασε γύρω στις 4:30, τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα 9/3 σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην περιοχή του Ταύρου, απ’ όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με τη Χρυσοστόμου Σμύρνης και έγινε, αρχικά, αντιληπτό, λόγω των ασφυκτικών καπνών, από ενοίκους του πέμπτου, αλλά και του τρίτου ορόφου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί λόγω των καπνών.

Οι πυροσβέστες έψαξαν όλο το διαμέρισμα και εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Οι 12 πυροσβέστες οι οποίοι έσπευσαν αρχικά στο σημείο άρχισαν να αναζητούν τυχόν άτομα εντός του διαμερίσματος, το οποίο καιγόταν ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες έψαξαν σε όλους τους χώρους, καθώς και στα μπαλκόνια, και εντόπισαν έναν άνδρα γύρω στα 45 με 50 χωρίς τις αισθήσεις του.

Ενώ η φωτιά έδειχνε να περιορίζεται, μεγάλες φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν ξανά από το διαμέρισμα

Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, ενώ η φωτιά έδειχνε να περιορίζεται, μεγάλες φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν, ξανά, από το διαμέρισμα και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τους δύο πυροσβέστες που ήταν εκείνη την ώρα στο μπαλκόνι.

Λόγω της κατάστασης δόθηκε εντολή για να σπεύσουν ενισχύσεις και στο σημείο συνολικά επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικά οχήματα (κλιμακοφόρο, οχήματα διασωστικού εξοπλισμού).

Ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχιζόταν μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Να σημειωθεί ότι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν και σε δύο πυροσβέστες.