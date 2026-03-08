Οι παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν, η οποία συμμετέχει στο κύπελλο Ασίας, κατηγορούνται για προδοσία σε περίοδο πολέμου από την κρατική τηλεόραση της χώρας και υπάρχει πλέον ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Στον πρώτο αγώνα της εθνικής ομάδας Γυναικών του Ιράν στη διοργάνωση, με αντίπαλο τη Νότια Κορέα, οι παίκτριες δεν είχαν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Μια κίνηση που ερμηνεύτηκε από όλους σαν ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Στον δεύτερο αγώνα, με αντίπαλο την Αυστραλία, οι παίκτριες του Ιράν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και μάλιστα έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό, κίνηση που επίσης δεν πέρασε απαρατήρητη. Και αφού δεν πέρασε απαρατήρητη για τους ουδέτερους, ήταν δεδομένο πως δεν θα το… προσπερνούσαν όλο αυτό οι Ιρανοί.

Έτσι, δημοσιογράφος στην κρατική τηλεόραση αναφέρθηκε στο θέμα και είπε τα εξής: «Ας πω ένα πράγμα: Οι προδότες σε περίοδο πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε καιρό πολέμου πρέπει να τιμωρείται πιο σκληρά. Όπως στην περίπτωση της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας μας που δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο… Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρότερα».

Λόγια που έκαναν πολλούς να πιστέψουν πως αυτό που ζητάει ουσιαστικά είναι η εκτέλεση των παικτριών, με τη FIFPRO Asia/Oceania να τοποθετείται για το θέμα, μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Οι δηλώσεις αυτές αυξάνουν σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν μετά το τουρνουά. Καλούμε την Asian Football Confederation και τη FIFA να συνεργαστούν άμεσα με την Iran Football Federation, την κυβέρνηση της Αυστραλίας και όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ασφάλειας των παικτριών.

Η FIFPRO Asia/Oceania ανησυχεί βαθιά από τις αναφορές ότι η ιρανική κρατική τηλεόραση επιτέθηκε δημόσια σε μέλη της ομάδας επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου πριν από τον πρώτο τους αγώνα».