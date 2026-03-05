Σε αντίθεση με ό,τι έκαναν στον αγώνα με τη Νότια Κορέα, οι παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο στο ματς με την Αυστραλία και μάλιστα έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό.

Η εθνική ομάδα Γυναικών του Ιράν συμμετέχει κανονικά στο Κύπελλο Ασίας και στον πρώτο της αγώνα, με αντίπαλο τη Νότια Κορέα, οι παίκτριες δεν είχαν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Μια απόφαση που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητη.

🔴 Iran’s women footballers refused to sing their country’s national anthem before their Asia Cup match against South Korea on Monday night



— Telegraph Football (@TeleFootball) March 3, 2026

Κάποιοι υποστήριξαν πως δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ως πράξη αντίστασης προς το θεοκρατικό καθεστώς, κάποιοι άλλοι υποστήριξαν πως με αυτή την απόφασή τους έδειξαν το πένθος τους για όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες.

Στο δεύτερο παιχνίδι τους όμως, με αντίπαλο την Αυστραλία, οι παίκτριες του Ιράν τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο και μάλιστα με στρατιωτικό χαιρετισμό, κίνηση που επίσης δεν πέρασε απαρατήρητη.