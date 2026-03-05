Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει σήμερα επί μιας πρότασης που στοχεύει να περιορίσει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, με την ψηφοφορία, εντούτοις, να μοιάζει καταδικασμένη να αποτύχει, την επομένη της άρνησης της Γερουσίας να εγκρίνει μια ανάλογη πρωτοβουλία.



Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επί ενός σχεδίου που κατέθεσαν ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, το οποίο θα υποχρέωνε τον Αμερικανό πρόεδρο να πάρει την άδεια του Κογκρέσου προτού συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Μπροστά σε έναν πρόεδρο που έχει επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία έναντι της νομοθετικής από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιβεβαιώσουν εκ νέου την εξουσία του Κογκρέσου, του μόνου οργάνου που εξουσιοδοτείται από το αμερικανικό Σύνταγμα να κηρύξει πόλεμο.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε εσκεμμένα να λάβει την άδεια του Κογκρέσου για αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε, έναν πόλεμο που έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όμως, αν και το Κογκρέσο είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για να κηρύξει πόλεμο, ένας νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί μια επίθεση εναντίον της χώρας.



Το σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής θα ζητά από τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από «μη εξουσιοδοτημένες εχθροπραξίες» στο Ιράν, εκτός κι αν το Κογκρέσο εγκρίνει την επιχείρηση.

Μια γραμμή που οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να υιοθετήσουν, με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να την περιγράφει ως μία «φρικτή, επικίνδυνη ιδέα», που «θα ισχυροποιούσε τους εχθρούς μας».



Ωστόσο, ο συνάδελφός τους Τόμας Μάσι, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία της κατάθεσης του ψηφίσματος, διαβεβαίωσε πως θα επιβεβαιώσει τον ρόλο του Κογκρέσου. «Στο Σύνταγμά μας, η εξουσία κήρυξης του πολέμου επαφίεται αποκλειστικά στο Κογκρέσο», υπογράμμισε.



«Το Κογκρέσο οφείλει στους στρατιωτικούς μας μια αποστολή που θα είναι ξεκάθαρα καθορισμένη, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μόλις αυτή ολοκληρωθεί», είπε ο Τόμας Μάσι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.