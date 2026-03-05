Το Ιράν είναι «έτοιμο» για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής που θα ήταν μια «καταστροφή» για τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.



«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και μια απόβαση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Τους περιμένουμε (τους εχθρούς). Έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια καταστροφή για εκείνους», συμπλήρωσε ο ίδιος, την ώρα που πληροφορίες του Τύπου, τις οποίες διέψευσε ο Λευκός Οίκος, έκαναν λόγο για μια πιθανή αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε Κούρδους πολιτοφύλακες με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.