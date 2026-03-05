Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τελικά την Κρίστι Νόεμ από τη θέση της επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), τερματίζοντας τη μονοετή θητεία της σε μια υπηρεσία που ηγείται των προσπαθειών του για μαζικές απελάσεις και μιας κατά της μετανάστευσης εκστρατείας, η οποία έχει στοχοποιήσει χιλιάδες μετανάστες και τις οικογένειές τους.



Για την αντικατάστασή της, ο πρόεδρος πρότεινε τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν. Η Νόεμ «μας υπηρέτησε καλά», ανακοίνωσε ο πρόεδρος στο Truth Social την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, η ίδια θα διοριστεί «Ειδική Απεσταλμένη για την Ασπίδα της Αμερικής» (Special Envoy for The Shield of the Americas), έναν ρόλο που ο ίδιος περιέγραψε ως «τη νέα μας Πρωτοβουλία Ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο».



Η πρωτοβουλία αυτή θα ανακοινωθεί επίσημα το Σάββατο, δήλωσε ο ίδιος. «Ευχαριστώ την Κρίστι για την υπηρεσία της στο “Homeland”», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ.