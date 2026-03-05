Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης την Πέμπτη ότι υποστηρίζει την έναρξη επίθεσης των Κούρδων κατά του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν αυτό, θα το υποστήριζα απόλυτα», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν ή έχουν προσφέρει αεροπορική κάλυψη για οποιαδήποτε κουρδική επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Οι εξελίξεις εντάσσονται στη ραγδαία κλιμάκωση ανάμεσα στο Ιράν και τις κουρδικές οργανώσεις στην περιοχή, καθώς ένοπλες κουρδικές ομάδες φέρονται να εξετάζουν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, επιχείρηση κατά των ιρανικών δυνάμεων, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν με πυραυλικά και μη επανδρωμένα πλήγματα εναντίον βάσεων Κούρδων μαχητών στο Κουρδιστάν του Ιράκ, μετατρέποντας τα σύνορα σε νέο μέτωπο της σύγκρουσης.

Η Τουρκία «παρακολουθεί»

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της ιρανικής κουρδικής μαχητικής ομάδας PJAK, η οποία, όπως είπε, απειλεί την ασφάλεια του Ιράν και την περιφερειακή σταθερότητα, εν μέσω αναφορών για συζητήσεις μεταξύ ιρανικών κουρδικών πολιτοφυλακών και της Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Την Τρίτη, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι ιρανικές κουρδικές ομάδες είχαν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ σχετικά με το αν και πώς θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και γείτονας του Ιράν, εργάζεται επί του παρόντος για την εξασφάλιση της ειρήνης με την παράνομη κουρδική μαχητική ομάδα Κουρδιστάν Εργατικό Κόμμα (PKK) που εδρεύει στο Ιράκ. Η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης την ένταξη των συριακών κουρδικών μαχητών στο κρατικό σύστημα της Συρίας και είναι απίθανο να υποστηρίξει τη συνεργασία με τις ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές από τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ουάσιγκτον.

«Οι δραστηριότητες ομάδων που τροφοδοτούν τον εθνοτικό διαχωρισμό, όπως η τρομοκρατική οργάνωση PJAK, επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την ασφάλεια του Ιράν, αλλά και τη συνολική ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα.

Πρόσθεσε ότι οι κρατικές αρχές της Τουρκίας παρακολουθούν στενά τις ενέργειες του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), μιας παράνομης μαχητικής οργάνωσης που έχει δεσμούς με το PKK, το οποίο η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.