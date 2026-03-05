Τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σειρά επαφών που είχε με τον Γκαμπριέλ Ατάλ και τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, στο πλαίσιο των διεθνών διαβουλεύσεων για την κατάσταση στην περιοχή.

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν επίσης ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τις σχέσεις της Ελλάδας με χώρες που διαδραματίζουν ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Μεσογείου.

Συνάντηση με τον Γκαμπριέλ Ατάλ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και Γενικό Γραμματέα του κόμματος Renaissance, Gabriel Attal.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς και για θέματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι

Λίγο νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Στην επικοινωνία οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και συζήτησαν τις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, τον Λίβανο και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.