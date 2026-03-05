Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θεωρεί απαραίτητη την προσωπική του εμπλοκή στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερότητα και ειρήνη στη χώρα.

Μιλώντας στο Axios, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποδεχθεί μια διαδοχή που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική γραμμή του σημερινού καθεστώτος. Όπως ανέφερε, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και πιθανός διάδοχός του, δεν αποτελεί αποδεκτή επιλογή για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε στρατιωτική σύγκρουση μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Θέλω να εμπλακώ προσωπικά ώστε να υπάρξει ένας ηγέτης που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαδοχής μέσα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα της χώρας.

Επίθεση σε συμμάχους των ΗΠΑ

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post, ο Τραμπ άσκησε έντονη κριτική σε ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ισπανία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χώρα «χαμένη» και υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα εχθρική προς το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις αμυντικές δαπάνες της συμμαχίας.

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι loser και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ απογοητευτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Μαδρίτη ήταν η μόνη χώρα που ψήφισε κατά της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Παρέμβαση για τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, δηλώνοντας στο Channel 12 ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα πρέπει να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θέλω τίποτα να αποσπά την προσοχή του Μπίμπι από τον πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.