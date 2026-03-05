Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό και ειδικά στα νότια προάστια, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη μετά από μια άνευ προηγουμένου προειδοποίηση εκκένωσης από το Ισραήλ.

Δεν υπάρχει οριστικός αριθμός για το μέγεθος του πληθυσμού εδώ, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις τον τοποθετούν μεταξύ 300.000 και 700.000. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός διατάζει την εκκένωση μεγάλων τμημάτων της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ στο παρελθόν ανάγκαζε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία στη συνέχεια βομβάρδιζε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντραέ, δήλωσε ότι η τελευταία εντολή αφορά τέσσερις μεγάλες γειτονιές στα νότια προάστια της Βηρυτού – Bourj el-Barajneh, Hadath, Haret Hreik και Shiyyah.

Tens of thousands of Lebanese flee the southern suburbs of Dahieh in Beirut following Israeli occupation threats to flatten its neighbourhoods. pic.twitter.com/lEO60WyuV7 — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) March 5, 2026

«Σώστε τις ζωές σας και εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», είπε σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προσοχή, απαγορεύεται η μετακίνηση προς τα νότια. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Θα σας ενημερώσουμε για την ασφαλή ώρα επιστροφής στα σπίτια σας».

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να «σώσουν τις ζωές τους και να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους», καθώς στοχεύει μεγάλες εκτάσεις της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που είναι ευρέως αναγνωρισμένες ως οχυρά της Χεζμπολάχ.

"We could be talking upwards of a million people being given an hour or two to get out of their homes."

@sparkomat reports live from Beirut, as residents flee the city after an Israeli evacuation warning.https://t.co/p7HqQA9WGf



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/ogEAjy9HTF — Sky News (@SkyNews) March 5, 2026

Προηγούμενες προειδοποιήσεις εκκένωσης στη Βηρυτό αφορούσαν συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.