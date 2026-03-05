Η διεθνής κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την κλιμάκωση στον πόλεμο στο Ιράν αποτελεί το αντικείμενο της ειδικής ενημερωτικής εκπομπής «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα», με παρουσιαστή τον Αλέξη Παπαχελά, που θα μεταδοθεί απόψε, Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 23.10 από τον ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή επιχειρεί να χαρτογραφήσει το νέο γεωπολιτικό τοπίο, με παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων και αναλυτών που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συνέντευξη Χριστοδουλίδη και παρέμβαση Γεραπετρίτη

Στην εκπομπή μιλά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρεται στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων αλλά και στα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια της Κύπρου.

Παράλληλα, σε ζωντανή σύνδεση θα παρέμβει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με αναφορά στις διπλωματικές κινήσεις και τις διεθνείς πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ζωντανές συνδέσεις και διεθνείς αναλύσεις

Η εκπομπή περιλαμβάνει επίσης απευθείας συνδέσεις με περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες της Αραβικής Χερσονήσου και η Τουρκία.

Αναλυτές και ειδικοί σε θέματα διεθνών σχέσεων συζητούν για τα σενάρια που διαμορφώνονται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τις διπλωματικές κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.