Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (6/3) τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τους «πράσινους»…

Για τις απουσίες: «Οι απουσίες είναι δεδομένες. Βεζένκοφ, Γουόκαπ δεν θα παίξουν και ο Μόντε Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος, έχει ένα σφίξιμο στη μέση. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αρκετά ικανοί να κερδίσουν το ματς».

Για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό (σ.σ. τελικός κυπέλλου) και Ζαλγκίρις: «Δεν συμφωνώ με τη σκέψη σας, με τη προσέγγιση αυτή. Στο Κύπελλο δεν παίξαμε καθόλου καλά, με τη Ζαλγκίρις ήταν άλλο παιχνίδι, άλλα δεδομένα. Δεν είναι καθόλου εύκολο στο Κάουνας, παρόλο που εμείς κερδίζαμε εκεί τα τελευταία χρόνια. Το χάσαμε στην παράταση, είχαμε δύο επιθέσεις που χάσαμε. Πρέπει να προχωράμε μπροστά.

Το ατυχές για εμάς ήταν ότι δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε όλοι μαζί, κάποιοι παίκτες ήταν με την εθνική ομάδα και υπήρχαν και οι τραυματίες, που δεν μας άφησαν να προετοιμαστούμε όσο καλά θέλαμε. Επειδή είναι ιδιαίτερα παιχνίδια αυτά δεν αλλάζουμε σκέψη και προσέγγιση. Θέλουμε να κερδίσουμε στο γήπεδό μας απέναντι σε έναν ιδιαίτερο και πολύ καλό αντίπαλο. Έχουμε το κίνητρο να το κάνουμε».

Για το σερί νικών του Ολυμπιακού στα ντέρμπι της Euroleague και αν θα παίξει ρόλο: «Καθόλου. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ομαδικό αθλητισμό είναι ο εφησυχασμός. Η ομάδα εφησυχάζει και προέρχεται από νίκες έχει μικρότερο κίνητρο από αυτή που κάνει το αντίθετο. Φάνηκε στον τελικό Κυπέλλου και φάνηκε υπέρ μας πέρυσι στον πρώτο τελικό. Προσπαθώ πολλά χρόνια να το καταπολεμήσω, αλλά είναι στη φύση του ανθρώπου να χαλαρώνει. Αλλιώς παίζεις υπό πίεση, αλλιώς χαλαρός και επιτυχημένος».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία και ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη πίεση επειδή είναι στη 10η θέση: «Αυτό που είδα από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα και το θεωρούν σίγουρο. Οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό.

Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί.

Καλούμαστε να μην σκεφτούμε τα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον τελικό του Κυπέλλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει και το οποίο αναλύσαμε στους παίκτες. Τι δεν κάναμε καλά στον τελικό του Κυπέλλου και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλύτερα από εμάς για να μας κερδίσει αυτό. Αυτό είναι όλο».

Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός στους ξένους αυτή τη φορά: «Δεν μπορώ να έχω ασφαλές συμπέρασμα γιατί ο Μόρις έμεινε εξαιτίας, όπως ξέρετε, ενός πολύ βαρύ βαρίου διαστρέμματος ένα μήνα έξω και ο Τζόζεφ το ίδιο. Ο Νιλικίνα να προερχόταν από τραυματισμό, ήταν κι αυτός έξω. Θα ήταν πιο ασφαλές να βγάλω συμπέρασμα για όλα αυτά, όταν αυτοί έχουν έναν αριθμό αγώνων και προπονήσεων σημαντικό, ώστε να δούμε τι ανταπόκριση έχουν στον τρόπο που παίζουμε και γιατί.

Είναι σίγουρα καλοί παίκτες όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά πόσο μπορούν να μπουν στο πνεύμα της ομάδας. Δυστυχώς οι τραυματισμοί και των τριών γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι είναι εδώ, αλλά δεν ήταν εδώ. Γιατί σας θυμίζω ότι περίπου μήνα λείψαμε οι περισσότεροι από αυτούς. Και γι’ αυτό και επιβαρύνθηκε πάρα πολύ ο Γουόκαπ σε παιχνίδια με πολύ χρόνο συμμετοχής. Να εδώ είναι η ευκαιρία να να δούμε τελικά σε ποιο σημείο είμαστε».