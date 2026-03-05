

Με μια σκληρή τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου διαμένει μόνιμα, ο Ρεζά Παχλαβί ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαδοχής στην ηγεσία του Ιράν.



Μετά την είδηση ότι ο Αλί Χαμενεΐ έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων που σημειώθηκαν στην έναρξη της πολεμικής σύρραξης, ο γιος του τελευταίου σάχη έσπευσε να αμφισβητήσει προκαταβολικά κάθε νέα μορφή εξουσίας που θα προκύψει από το υπάρχον θρησκευτικό πλαίσιο.

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος για πολλούς αποτελεί την εναλλακτική λύση για την επόμενη ημέρα στη χώρα, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Χ για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του, τόνισε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο επιλεγεί για να καλύψει το κενό του Χαμενεΐ, δεν θα έχει την αποδοχή της διεθνούς κοινότητας ή του ιρανικού λαού.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος υποστήριξε:

«Όποιος και αν είναι (…) θα στερείται νομιμότητας και θα θεωρείται συνεργός στο αιματηρό ιστορικό αυτού του καθεστώτος και των εγκληματιών ηγετών του, του Χομεϊνί και του Χαμενεΐ».

«Η νίκη είναι κοντά»

Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στην αποδόμηση της επερχόμενης διαδοχής, αλλά πήρε και τον χαρακτήρα εμψύχωσης προς τους αντιφρονούντες. Ο Ρεζά Παχλαβί εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί την αρχή του τέλους για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο για την πλευρά της αντιπολίτευσης, αναφέροντας:

«Η νίκη είναι κοντά».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η περιοχή φλέγεται και οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν δείχνουν πιο εύθραυστες από ποτέ, με τον εξόριστο ηγέτη να επιχειρεί να πάρει θέση στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων.