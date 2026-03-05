Ένα ολλανδικό πολεμικό πλοίο κατευθύνεται, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, από τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Στόχος είναι το πλοίο αυτό, το Zr. Ms. Evertsen, να υποστηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Αν και επίσημα η αποστολή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, «τα πράγματα πλέον πλησιάζουν πολύ», αναφέρει ο Michiel Hijmans, απόστρατος αρχιπλοίαρχος του Ναυτικού και συνεργάτης του Ινστιτούτου Clingendael.



Σε επιστολή τους προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Tom Berendsen (CDA) και η Υπουργός Άμυνας Dilan Yeşilgöz (VVD) γράφουν ότι: «Οι Γάλλοι αποφάσισαν να κατευθύνουν τον στόλο τους προς τη Μεσόγειο, λόγω των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Μας ζήτησαν να βοηθήσουμε».



Η Γαλλία ζήτησε δηλαδή επιτακτικά από την Ολλανδία να στείλει τη φρεγάτα στη Μεσόγειο για να προσφέρει υποστήριξη εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ολλανδών πολιτών που δηλώνουν σε δημοσκόπηση του δικτύου RTL ότι προτιμούν να παραμείνουν αμέτοχοι. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Ολλανδία «δεν πρέπει να παρέμβει σε αυτή τη σύγκρουση με κανέναν τρόπο», όπως σημειώνει δημοσίευμα του ιστότοπου NLTimes.nl.

«Αμυντική» παρουσία

Σύμφωνα με τους Γάλλους, πρόκειται για μια «αμυντική ανάπτυξη», αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά. «Σε μια αμυντική αποστολή, φανταστείτε ότι το πλοίο είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένο για να αντέχει επιθέσεις από τον αέρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να βρίσκεται στα ανοικτά της Κύπρου για να βοηθήσει ενδεχομένως στην προστασία της βρετανικής βάσης», λέει ο Heijmans, σύμφωνα με δημοσίυεμα του ιστότοπου Βnr.nl



«Ωστόσο, αυτό παραμένει απολύτως ασαφές». Σύμφωνα με τον Heijmans, πρέπει πρώτα να γίνουν συμφωνίες για την περιοχή όπου θα μεταβεί το Zr.Ms. Evertsen και με ποια εντολή. «Υπάρχουν ακόμη πολλά αδιευκρίνιστα σημεία».

Αεράμυνα και Διοίκηση

Το Evertsen είναι μια φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης με δύο κύριες λειτουργίες: προστατεύει έναν ολόκληρο στόλο από απειλές από τον αέρα και μπορεί να φιλοξενήσει ένα πλήρες επιχειρησιακό επιτελείο στο κατάστρωμά του.



«Το πλοίο μπορεί να αναχαιτίσει πυραύλους, αεροσκάφη και drones», αναφέρει ο Heijmans. «Επιπλέον, διαθέτει δυνατότητες στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου». Για τον λόγο αυτό, ο Heijmans εκτιμά ότι το Evertsen θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία της βρετανικής βάσης στην Κύπρο. Μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο δέχθηκε επίθεση, πιθανώς από drone της Χεζμπολάχ. Νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία κατέρριψε έναν ιρανικό πύραυλο, ο οποίος επίσης ενδέχεται να είχε κατεύθυνση προς την Κύπρο.



Η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να προκαλέσει ζημιές, όχι μόνο στα Στενά του Ορμούζ αλλά και πολύ πέρα από αυτά, τονίζει ο Heijmans, που καταλήγει λέγοντας: «Η σύγκρουση έρχεται όλο και πιο κοντά».