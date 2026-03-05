Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν 50.000 έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του εκλιπόντος καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν, μέχρι το τέλος της αυριανής μέρας. Εκπρόσωπος του Υπουργείου δήλωσε στη Wall Street Journal το βράδυ της Τρίτης ότι «47.635 αρχεία βρίσκονταν εκτός σύνδεσης για περαιτέρω έλεγχο και αναμένεται να είναι έτοιμα για εκ νέου αποδέσμευση μέχρι το τέλος της εβδομάδας».



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα περιλαμβάνουν ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά τόσο κατά του Έπστιν — ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σωματεμπορίας (sex trafficking) — όσο και κατά του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος διατηρούσε φιλική σχέση με τον χρηματιστή κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Ο Τραμπ επιμένει ότι τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τον απαλλάσσουν από οποιαδήποτε νομική, ηθική ή δεοντολογική παρατυπία όσον αφορά τον Έπστιν, με τον οποίο φέρεται να ήρθε σε ρήξη γύρω στο 2004 λόγω μιας κτηματομεσιτικής διαφοράς.

Λεπτομέρειες των Εγγράφων

Σύμφωνα με την Journal, τα αρχεία που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν περιλαμβάνουν περιλήψεις τριών συνεντεύξεων που έδωσε μια γυναίκα σε πράκτορες του FBI μετά τη σύλληψη του Έπστιν τον Ιούλιο του 2019.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε από τον Έπστιν ως ανήλικη στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ωστόσο, κρίθηκε μη επιλέξιμη για την αποζημίωση που καταβλήθηκε σε περισσότερα από 130 άλλα θύματα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δημοσιοποιήσει προηγουμένως μια ανακεφαλαίωση των καταγγελιών της γυναίκας, καθώς και μια σύνοψη — γνωστή στην ορολογία του γραφείου ως «Έντυπο 302» — από μια τέταρτη συνέντευξη, στην οποία ισχυρίστηκε ότι ο Έπστιν την κακοποίησε στη Νότια Καρολίνα.

Ο Νόμος περί Διαφάνειας

Βάσει του Νόμου περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπστιν (Epstein Files Transparency Act), τον οποίο υπέγραψε ο Τραμπ τον Νοέμβριο, το υπουργείο δικαιοσύνης είναι υποχρεωμένο να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του που σχετίζονται με την υπόθεση, με διαγραφές (redactions) μόνο για την προστασία των θυμάτων ή εν εξελίξει ερευνών.



Ο νόμος επιτρέπει επίσης τη μη δημοσιοποίηση:

Διπλότυπων αρχείων

Υλικού που παραβιάζει το απόρρητο μεταξύ δικηγόρου και πελάτη

Εγγράφων που δεν σχετίζονται με τις υποθέσεις εναντίον του Έπστιν και της συνεργού του, Γκισλέιν Μάξγουελ

Προηγούμενες αποδεσμεύσεις εγγράφων περιελάμβαναν ακραίους ισχυρισμούς κατά του Τραμπ και άλλων δημόσιων προσώπων, με το υπουργείο δικαιοσύνης να επισημαίνει απλώς σε δήλωσή του στις 30 Ιανουαρίου ότι: «Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.