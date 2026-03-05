Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ALTERLIFE, η κορυφαία εταιρεία Fitness & Wellness στην Ελλάδα, συνεχίζει για 2η χρονιά την καμπάνια «#ALTERLIFEWOMEN | Γυναίκες που αλλάζουν τους κανόνες!», επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα!

Η πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, στοχεύει στην ανάδειξη της δύναμης, της αυθεντικότητας και της πολυδιάστατης παρουσίας των γυναικών, ενισχύοντας τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας σε μία κουλτούρα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και ουσιαστικής στήριξης – αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού της DNA. Με το 55% του ανθρώπινου δυναμικού της ALTERLIFE να αποτελείται από γυναίκες και το 45% σε θέσεις ευθύνης, επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτή η σταθερή δέσμευση.

Με ολιστική προσέγγιση και βαθιά κατανόηση των σύγχρονων αναγκών της εργαζόμενης γυναίκας, η ALTERLIFE υλοποιεί και φέτος ένα διευρυμένο πλέγμα πολιτικών και πρωτοβουλιών, που ενισχύουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προσφέροντας:

• 5 επιπλέον αμειβόμενες ημέρες άδειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πέραν των νόμιμων προβλέψεων, για τη φροντίδα της υγείας της μητέρας και του μωρού

• 6 επιπλέον μήνες μειωμένου ωραρίου μετά την επιστροφή από την άδεια μητρότητας, διευκολύνοντας την ομαλή και ουσιαστική επανένταξη στην εργασία

• Υπηρεσία συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 24/7 για θέματα ευεξίας, ισορροπίας εργασίας-ζωής και προσωπικής ενδυνάμωσης

• Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις υγείας (Ψηφιακή Μαστογραφία ή Υπέρηχος Μαστού και Τεστ Παπ), ενισχύοντας την πρόληψη και τη φροντίδα

• Διαδραστικά workshops με τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών που αποτελούν πηγή έμπνευσης

Η φετινή καμπάνια αποκτά ακόμα πιο άμεση και ανθρώπινη διάσταση, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες της ALTERLIFE, οι οποίες μοιράζονται αυθεντικά στιγμιότυπα και σκέψεις, για το τι σημαίνει ενδυνάμωση και ισότητα στην πράξη.

Η ALTERLIFE εύχεται Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες που μας εμπνέουν και προχωρούν μπροστά καθημερινά, μεταμορφώνοντας τον κόσμο γύρω μας!

#ALTERLIFEWOMEN #ALTERLIFEPEOPLE