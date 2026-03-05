Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη όταν η σύντροφός του βρέθηκε νεκρή στα σκαλοπάτια του σπιτιού τους, στον Κολωνό. Ωστόσο, η απόφαση να κρατηθεί προσωρινά δεν αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για το οποίο ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου ποινική δίωξη και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αλλά το κακούργημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βίας με το οποίο είναι, επίσης, αντιμέτωπος.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας η έρευνα συνεχίζεται. Στην απολογία του ο 38χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι σκότωσε τη 31χρονη σύντροφό του, κάτι που έκανε από την πρώτη στιγμή.

Ο 38χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη σύντροφο του αναίσθητη όταν γύρισε στο σπίτι. Μάλιστα, εμφανίζεται να είπε πως η άτυχη γυναίκα ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ και παρά τις προσπάθειές του, δεν μπορούσε να ξεφύγει. «Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας, την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ….Ευθύς εξαρχής έγινε αντιληπτό εκ μέρους μου, ότι η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό και έντονο πρόβλημα αλκοολισμού….» φέρεται να ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα.



Αναφερόμενος στο γεγονός ότι κλείδωνε την πόρτα του σπιτιού ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι: «Η κατάσταση της μέθης και της εξάρτησης της από το αλκοόλ ήταν τόσο μεγάλη και έντονη, που η ίδια μου ζητούσε επίμονα όταν έφευγα για την εργασία μου να κλειδώνω την εξώθυρα της οικίας μας, για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν για να μην εξέλθει από την οικία μας στην άσχημη κατάσταση που βρισκόταν και της συμβεί κάποιο ατύχημα και ο δεύτερος ήταν για να μην εισέλθει κυρίως η γιαγιά μου, που διέμενε στο ίδιο κτίριο και την αντικρίσει στην άθλια αυτή κατάσταση στην οποία πάντοτε βρισκόταν. Την εξώθυρα την κλείδωνα επειδή η ίδια μου το ζητούσε και όχι γιατί είχα κάποια πρόθεση να την κρατάω «δέσμια» με οποιοδήποτε τρόπο». Ο κατηγορούμενος απολογούμενος επέμεινε πως ποτέ δεν θα έκανε κακό στη σύντροφο του.



«Ποτέ μα ποτέ δεν έκανα ούτε και θα έκανα κακό στη Νεκταρία και δεν μπορούσα να κάνω, άσχετα των έντονων διαπληκτισμών που είχαμε. Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της «αστείρευτης δίψας της για αλκοόλ…» φέρεται να είπε.



Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκιση του.