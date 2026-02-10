Το ότι δεν ήθελε να την σκοτώσει αλλά να αυτοκτονήσει μπροστά της, υποστήριξε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Δώρας από το Αγρίνιο. Μέσα από τη φυλακή, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και υποστήριξε πως πήγε να την αγκαλιάσει και τότε άκουσε το μπαμ του όπλου με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης μητέρας τριών παιδιών.

«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια της Θεοδώρας και στα παιδιά της. Δεν πήγα ποτέ μα ποτέ να σκοτώσω τη Δώρα. Τη Δώρα τη λάτρευα, απ’ την ημέρα που γνωριστήκαμε την είχα δει σαν προέκταση της οικογένειάς μου, την είχα ερωμένη, την έβλεπα σαν μητέρα, σαν αδερφή, την αγαπούσα, τη λάτρευα. Δε θα έκανα ποτέ κακό. Εκείνη τη μοιραία νύχτα είχα απώτερο σκοπό να αυτοκτονήσω μπροστά της. Να αυτοπυροβοληθώ με αυτό το όπλο που είχα στο χέρι μου και όχι να σκοτώσω τη Δώρα. Με όλο το σεβασμό που έχω στην οικογένειά της, με όλη τη δύναμη που έχω ακόμα στην ψυχή μου, θα λέω μέχρι το δικαστήριο και μέχρι να πεθάνω ότι δεν ήθελα να σκοτώσω και να κάνω κακό σε αυτή τη γυναίκα» υποστήριξε ο κατηγορούμενος στη δημοσιογράφο της εκπομπής, Ευγενία Πουλοπούλου.

Κατείχε το όπλο παράνομα

Το όπλο με το οποίο σκότωσε την άτυχη Δώρα, είχε έρθει στην κατοχή του με παράνομο τρόπο αλλά το είχε αποκτήσει για την προσωπική του ασφάλεια σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

«Το όπλο το είχα προμηθευτεί για τη σωματική μου ασφάλεια, γιατί δούλευα σαν αυτοκινητιστής. Κοιμόμασταν σε αφύλακτα πάρκινγκ. Μου είχε γίνει ληστεία στο φορτηγό, φοβήθηκα και προμηθεύτηκα αυτό το όπλο απ’ το λιμάνι του Πειραιά. Ναι μεν ήταν παράνομο, το γνώριζα, ζητώ συγγνώμη απ’ τη δικαιοσύνη, αλλά το είχα για προσωπική μου ασφάλεια».

«Ήμουν κολλημένος μαζί της»

Ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της Δώρα, υποστηρίζει πως η άτυχη γυναίκα του είχε ζητήσει αρκετές φορές να χωρίσουν, πως ποτέ δεν είχε σκοπό να της κάνει κακό καθώς δεν ήταν κακοποιητικός χαρακτήρας ενώ όταν αντιλήφθηκε ερωτικά μηνύματα από άλλον, της ζήτησε όμορφα να κόψει επαφή με το τρίτο πρόσωπο.

«Τον τελευταίο καιρό μου είχε πει πάνω από 4-5 φορές (σ.σ. να χωρίσουμε), αλλά δε γνώριζα το λόγο. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα είχα δώσει τα πάντα. Δεν ήμουν κακοποιητικός χαρακτήρας, όπως με χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο. Ήμουν κολλημένος μαζί της. Δεν ήθελα να χάσω αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα λάθος μου; Είχα κι εγώ πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως και η Δώρα ήταν κλειστός χαρακτήρας. Στον δεύτερο χρόνο, γιατί είχαμε 4 χρόνια μαζί σχέση, αντιλήφθηκα ερωτικά μηνύματα από έναν άλλον. Τότε της είπα να μην τον ξανασυναντήσει, αλλά με ήρεμο τρόπο, ποτέ δεν άσκησα βία, να κόψει κάθε επαφή με το τρίτο πρόσωπο. Εκφραζόμουν πάρα πολύ όμορφα στην κοπέλα».

«Πάνω στα νεύρα της είχε πει ότι θα βάλει άτομα να με χτυπήσουν»

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως η Δώρα τον είχε απειλήσει πως αν δεν χωρίσουν θα βάλει άτομα να τον χτυπήσουν. Τότε και οι δύο είχαν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία καθώς είχαν αλληλομηνυθεί.

«Είχαμε κατηγορηθεί και οι δύο για ενδοοικογενειακή βία. Γιατί και αυτή πάνω στα νεύρα της είχε πει ότι θα βάλει άτομα να με χτυπήσουν. Είχε κάνει μήνυση σε εμένα και εγώ σε αυτή. Αλλά είχαν πει ότι εγώ πήγα με ένα μαχαίρι στο σπίτι της. Εγώ ουδέποτε πήγα με μαχαίρι στο σπίτι της. Το μαχαίρι ήταν μέσα στο σπίτι. Με είχε καλέσει η ίδια για να δούμε τι θα γίνει με εμάς και εκείνη τη στιγμή, εγώ μαγείρευα στο σπίτι της, μου λέει: “Τρεις εκδοχές υπάρχουν: ή χωρίζουμε όμορφα και ωραία, ή βάζω άτομα να σε χτυπήσουν για να βάλεις μυαλό, ή με σκοτώνεις”. Και της λέω τι μου ζητάς αυτή τη στιγμή; Να σκοτώσω αυτόν που αγαπάω; Ποτέ. Γιατί μου είπε, “πάρ’ το μαχαίρι αυτό”, μόνη της, “και χτύπα με”. Παίρνω το μαχαίρι τότε και το ρίχνω στα πόδια της κάτω. Και της λέω δεν είμαι δολοφόνος και ούτε θα γίνω ποτέ δολοφόνος. Με έσπρωχνε, μου πέταγε ό,τι έβρισκε μπροστά της και μετά αντιλήφθηκα ότι είχε το κινητό ανοιχτό μαζί με το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης».

Η μοιραία νύχτα

Περιγράφοντας τη μοιραία νύχτα, που η Δώρα έπεσε νεκρή, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα με αποτέλεσμα να μην επαφή με το περιβάλλον.

«Ήπια πάρα πολύ. Είχα πιει και κάποια φάρμακα. Είχα χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον και πήγα να την προσεγγίσω για να της πω ότι εγώ, η αγάπη μου γι’ αυτή τη γυναίκα έφτανε μέχρι τον θάνατο. Και μόλις την είδα που έμπαινε μες στο αυτοκίνητο, μπήκα κι εγώ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου και έγινε το κακό. Επάνω στην πάλη για να μου πάρει το όπλο, το όπλο εκπυρσοκρότησε και αυτή η μοιραία σφαίρα που ήταν για μένα, βρήκε τη Θεοδώρα. Έχω όλα τα χαρτιά (σ.σ. ψυχιατρικής νόσου) και θα τα δώσω, θα τα έχω δείξει και στο δικαστήριο, τα πάντα».

«Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Δώρας, Βασίλης Καραγκούνης, τοποθετήθηκε επί του θέματος και των ισχυρισμών του κατηγορουμένου, και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο».

Ακόμα, επικαλούμενος βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, είπε ότι ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί να κινείται στην περιοχή πριν από το θύμα. Το αυτοκίνητο της γυναίκας δε βρισκόταν κάτω από το σπίτι της, αλλά σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο δράστης είχε ελέγξει τον χώρο και περίμενε την άφιξή της.

Οι μάρτυρες

Ο δικηγόρος της οικογένειας της δολοφονημένης Δώρας, ανέφερε πως υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν άκουσαν καβγά ή ένταση πριν τον πυροβολισμό. .

Το χρονικό

Ο 30χρονος κατηγορούμενος έστησε καρτέρι στην Δώρα, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν εκδοθεί εις βάρος του. Η 43χρονη και ο οδηγός νταλίκας είχαν συνάψει σχέση και όπως φαίνεται, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, ξεκίνησε ο εφιάλτης της καθώς εκείνος φέρεται -σύμφωνα και με τα λεγόμενά του- να είχε εμμονή μαζί της.

Η γυναίκα είχε αρνηθεί να προμηθευτεί το panic button ενώ μετά τη μήνυση οι αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε. Ο 30χρονος είχε στην κατοχή του όμως ένα ακόμα όπλο το οποίο είχε προμηθευτεί παράνομα και ήταν αυτό με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της Δώρας μετά από καρτέρι που της έστησε.

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η Δώρα πρόλαβε να πει στους αστυνομικούς ότι την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφός της.

Ο κατηγορούμενος μετά τη δολοφονία της Δώρας, πήρε τηλέφωνο την αδελφή του όπου και την ενημέρωσε για το τι συνέβη ενώ για λίγες μέρες παρέμεινε κρυμμένος ώστε να αποφύγει την αστυνομία.