Μια μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές εκμεταλλεύονται τα περιορισμένα «παράθυρα» που ανοίγουν στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής για να απομακρύνουν με ασφάλεια χιλιάδες πολίτες. Ήδη, δεκαπέντε πτήσεις με Βρετανούς επιβάτες έχουν αναχωρήσει από το Άμπου Ντάμπι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συντονισμένης αερογέφυρας εν μέσω αυξημένης περιφερειακής έντασης.

Πάνω από 9.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί τις τελευταίες ημέρες και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιβάτες έχουν επηρεαστεί. Στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες, εκ των οποίων 100.000 έχουν δηλώσει επισήμως την παρουσία τους στις βρετανικές αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αφίξεις στο Χίθροου ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, με συγκινητικές σκηνές επανένωσης οικογενειών. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι οι πτήσεις υπολειτουργούν, με τον κίνδυνο νέων διακοπών να παραμένει υπαρκτός.