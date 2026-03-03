Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 3/3 το πρωί η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Τα προβλήματα είναι ιδιαιτέρως έντονα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.