Την τελευταία του πνοή άφησε ο 40χρονος οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στη λεωφόρο Συγγρού το απόγευμα της Τρίτης 24/2.

Ο άνδρας νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Πώς έγινε το τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού

Τα δύο οχήματα (η μηχανή και το ΙΧ) κινούνταν επί της Συγγρού όταν, στο ύψος της στροφής προς τη Λάμπρου Κατσώνη, ο μοτοσικλετιστής φέρεται να συνέχισε ευθεία, ενώ το ΙΧ επιχείρησε δεξιά στροφή, προκαλώντας σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Από τη δύναμη του χτυπήματος, ο αναβάτης, ηλικίας περίπου 40 ετών, εκσφενδονίστηκε από τη μηχανή και προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ η μοτοσικλέτα σύρθηκε και κατέληξε λίγα μέτρα πιο κάτω στον παράδρομο.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, με περαστικούς να σταματούν τα οχήματά τους και να σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν διασώστες. Μάλιστα, νοσηλεύτρια που βρισκόταν τυχαία στο σημείο προσπάθησε επί ώρα να σταθεροποιήσει τον τραυματία, ενώ διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για να συνδράμει έως την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ.