Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, μετέδωσε στις πρώτες πρωινές ώρες ότι κτίριο που στεγάζει τις εγκαταστάσεις του σε νότιο προάστιο της Βηρυτού δέχθηκε βομβαρδισμό από τον ισραηλινό στρατό.

«Ο σιωνιστής εχθρός έβαλε στο στόχαστρο κτίριο του δικτύου αλ Μανάρ στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ», ανέφερε το δίκτυο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει «κέντρα διοίκησης» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.