Ξέσπασε πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, μετά από έκρηξη στον χώρο, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Άκουσα δύο εκρήξεις και είδα καπνό να υψώνεται πάνω από τη συνοικία», δήλωσε ένας κάτοικος στο AFP που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

US Embassy in Riyadh..

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του N12 News, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έχει πλήγει από drone.

⚡️ ⭕️ Saudi: Smoke rises from the US embassy in Riyadh following a large explosion.

έσσερις αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα που το Ιράν εντείνει την επίθεσή του κατά των κρατών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, με κύματα πυραυλικών και drone επιθέσεων, σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.