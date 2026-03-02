Απίστευτα πράγματα στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ήττα την περασμένη αγωνιστική από την Οσασούνα, γνώρισε και δεύτερη συνεχόμενη απόψε στο «Μπερναμπέου» από την Χετάφε με 0-1 η οποία πήρε το «τρίποντο» στην έδρα της Ρεάλ μετά από 16 συνεχόμενες ήττες!

Με την ήττα αυτή η Ρεάλ έμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 60 βαθμούς με την Μπαρτσελόνα πλέον να είναι στο +4. Από την άλλη η Χετάφε ανέβηκε στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο δανεικός στην Χετάφε από την Λιόν, Μαρτίν Σατριάνο με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 39ο λεπτό του αγώνα.

Με το τελευταίο σφύριγμα οι φίλαθλοι της Ρεάλ αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τον προπονητή.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Λεβάντε – Αλαβές 2-0

Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1

Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1

Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1

Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2

Βαλένθια – Οσασούνα 1-0

Μπέτις – Σεβίλλη 2-2

Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο 1-2

Ρεάλ – Χετάφε 0-1